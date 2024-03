Inzaghi, ti ricordi di me? Il messaggio è arrivato al mittente | L’Inter prepara un colpo folle

L’Inter potrebbe valutare un colpo che più che folle: un ex calciatore allenato da Inzaghi gli manda un messaggio

L’Inter di Simone Inzaghi è vicinissima al divenire una vera e propria macchina perfetta. Passano le settimane, ma la squadra si consacra sempre di più, fino a divenire inarrestabile e non conoscere cosa significhi fermarsi.

L’ennesima dimostrazione la si ha avuta nell’ultimo match di campionato contro il Lecce, vinto con uno straripante 0-4 allo Stadio Via Del Mare dei giallorossi. Un undici in campo caratterizzato da molte seconde linee, che però ha dato prova di quanto sia forte l’organico nerazzurro.

Una vittoria agevole con doppietta di Lautaro Martienz oramai nell’olimpo degli attaccanti più forti al mondo al momento, gol di Frattesi, servito da un assist al bacio di Alexis Sanchez e partita chiusa da un’ottima incornata di De Vrij su corner.

Ennesimo cleen sheet per Sommer, con 16 porte inviolate mantenute su 26 gare disputate. Non a caso l’Inter ha la migliore difesa del campionato, così come il miglior attacco con oltre 60 gol segnati, parte dei quali da Lautaro, miglior capocannoniere, servito da Thuram, il secondo miglior assist-man.

Obiettivo chiaro

Gli obiettivi stagionali dell’Inter sono oramai chiari. Nonostante ogni calciomercato estivo cambino parecchie pedine all’intero dello scacchiere nerazzurro, diventano più forti ogni stagione che passa, esprimendo la chiara volontà di vincere quanti più trofei possibili.

L’anno scorso gli è sfuggito per un soffio la Champions League ed il campionato, ma quest’anno, con il secondo oramai quasi definitivamente indirizzato, puntano nettamente ad arricchire la propria bacheca, già rinnovata grazie alla vittoria dell’ennesima Supercoppa Italiana della gestione Inzaghi, unico della storia a riuscirci per 3 volte di fila ed il primo a raggiungere quota 5.

Voglia di ritornare

Ai microfoni di TvPlay è intervenuto l’ex calciatore di Lazio, Salernitana e Bari, Joseph Minala, il quale ha espresso il desiderio di voler ritornare a giocare nel calcio italiano, cercando di mettersi alle spalle l’ultima parentesi campana, nella quale non è riuscito a trovare molto spazio.

Ha inoltre espresso la volontà di voler essere nuovamente allenato da Simone Inzaghi e di essere sempre a disposizione per lui. Dalle sue parole nell’intervista ha chiaramente fatto intendere di aver enormemente apprezzato la gestione del tecnico di Piacenza nel suo periodo nella Primavera biancoceleste ed in prima squadra e di non esser sorpreso di dove sia arrivato adesso, poichè già al tempo dimostrava le sue strabilianti qualità da allenatore. Chissà se, per il rapporto che c’è e per gli esuberi che partiranno al termine della stagione, il centrocampista camerunense non possa trovare un pò di spazio nelle future gerarchie nerazzurre.