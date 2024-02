Bufera Inter, il calciatore annuncia il futuro: messaggio durissimo alla società | Le sue intenzioni ora sono chiare

Il calciatore svela il suo futuro ai quattro venti, adesso è tutto più chiaro: in casa Inter sono increduli

L’Inter di Simone Inzaghi è una vera e propria macchina da guerra. Quest’anno, soprattutto in ambito nazionale sembra non esserci possibilità di fermarli dal conseguimento del loro obiettivo, ma occhio anche alla Champions League, la cui scorsa edizione ha avuta come finalista proprio i nerazzurri.

Tralasciando il piccolo passo falso in Coppa Italia che li ha visti uscire agli ottavi di finale contro il Bologna di Thiago Motta, perdendo per 1-2 il match negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare, l’Inter ha già conquistato un trofeo ed è in piena rotta per ripetersi.

Vincendo la scorsa edizione della Coppa Italia ha partecipata al torneo della Supercoppa Italiana che si è disputato a Riyad e che segue il format spagnolo, battendo in semifinale la Lazio con un netto 3-0 e successivamente i Campioni d’Italia in finale, il Napoli, battuto per 1-0 con gol all’ultimo minuto.

In Champions League hanno vinto il match d’andata contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone per 1-0, mentre in campionato viaggiano ad un ritmo pazzesco, dimostrando di non conoscere il significato di fermarsi.

Verso l’obiettivo

Attualmente sono primi in campionato, d’altronde come lo sono stati per tutto il resto della stagione. Fino ad oggi, l’Inter è andata in svantaggio per soli 38 minuti complessivi; un dato già incredibile di per sè, ma che testimonia l’egregio lavoro di Inzaghi e della rosa.

Tralasciando i punti in campionato dominano anche la classifica dei gol fatti e subiti, avendo sia il miglior attacco, che la miglior difesa della competizione. Non importa chi ci sia in campo, titolare o sostituto che sia, il gioco espresso è il medesimo, così come i risultati.

Futuro svelato

Nel match disputato contro il Lecce, stravinto per 4-0, parte della formazione è stata rivoluzionata. Tra i tanti, chi ha spiccato per prestazione è stato il cileno Alexis Sanchez, che ha notevolmente aiutato la squadra con un assist geniale per il gol di Davide Frattesi.

Sui social arriva un messaggio ad Inzaghi e a tutta la tifoseria nerazzurra:“Felice di rigiocare tutta la partita dopo tanto tempo. Finalmente”, esprimendo tutta la sua contentezza nel giocare nuovamente da titolare, e soprattutto nell’Inter. Un chiaro indizio di mercato che evince la sua volontà di rimanere a lottare per una maglia ed essere sempre più protagonista della nuova era vincente dei nerazzurri.