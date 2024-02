Gundogan in Serie A, offerta pazzesca e accordo imminente | Centrocampo da Scudetto

Che bomba di mercato. Il club di Serie A pronto a sferrare l’assalto decisivo per il calciatore del Barcellona.

AAA cercasi campioni per lo scudetto. Sembra essere questa la sfida alla quale vuole partecipare il club di Serie A, da troppo tempo lontano dai riflettori e soprattutto da quei palcoscenici che possono rendere la tua stagione straordinaria. Questione di tempo ma anche di talento.

Perché se è vero che la proposta di gioco dell’attuale allenatore viene spesso sminuita o criticata, è altrettanto vero che chi sta davanti corre a un ritmo troppo veloce. Qualcuno ha parlato di quella squadra come ingiocabile, un aggettivo che non esiste nel vocabolario ma che rende bene l’idea.

E allora la caccia riprenderà presto, molto presto. Ci sarà di mezzo il mercato e sarà essenziale farsi trovare pronti. Con un campione in mezzo al campo a dirigere la manovra sarebbe tutto estremamente più semplice. Ecco perché la dirigenza non ha perso tempo e ha stilato la propria wish list.

Se aver vinto la Champions League non basta, essere arrivati dopo i 30 anni al Barcellona rende l’idea dell’intelligenza tattica e del talento del giocatore. Il tutto unito a una giusta dose di esperienza che può spingere i compagni più giovani oltre il limite della normalità.

Gundogan in Serie A

A chi farebbe comodo Ilkay Gundogan? D’istinto verrebbe da dire a tutti ma Inter e Milan, per motivi diversi, sembrano già essere a posto in quella zona di campo.

Ecco allora che il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, per risolvere la crisi in mezzo al campo, potrebbe volgere lo sguardo verso la Catalogna.

Che bomba di mercato

Gundogan alla Juventus sarebbe una vera e propria bomba di mercato. Un colpo in grado di risolvere la possibile uscita di Rabiot e le amnesie di Locatelli. Proprio il reparto di centrocampo resta il più discusso della rosa bianconera. Se l’Inter sta correndo a grande velocità verso lo scudetto è anche perché può contare su una mediana di primissimo livello.

Nei piani della Juventus ci sarà quindi un obiettivo con queste caratteristiche. Difficile pensare a una separazione tra il tedesco e il Barça ma la delusione per una stagione al di sotto delle aspettative potrebbe far mutare gli scenari di mercato. Se si dovesse davvero profilare un’occasione del genere, la Juventus non ci penserà due volte prima di affondare il colpo.