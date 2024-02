Addio Juventus? Vi spiego la verità | Giuntoli chiude i conti: l’annuncio arriva a sorpresa

Accantonato il sogno scudetto, in casa bianconera si pensa alla prossima stagione: l’annuncio del dirigente sorprende tutti.

Se non all’alba, il sogno della Juventus di poter lottare fino alla fine con l’Inter per lo scudetto è tramontato… quando la luce del giorno era ancora ben lontana dallo scemare. Di fatto le ambizioni dei bianconeri hanno infatti iniziato a scricchiolare già dopo la terza giornata del girone di ritorno.

L’inatteso pareggio contro l’Empoli ha infatti rovinato la lunga vigilia della sfida diretta contro i nerazzurri, collocata dal calendario asimmetrico già alla quarta giornata della fase discendente del torneo e meno di tre mesi dopo il match d’andata e da quell’1-1 che aveva rafforzato le ambizioni della Vecchia Signora.

Così, benché alla luce dell’inferiorità numerica per l’espulsione di Milik e della marcia che l’Empoli avrebbe tenuto nelle giornate successive, quel pareggio non sarebbe stato un risultato disprezzabile, da quel momento la Juve ha perso certezze e solidità in particolare in fase difensiva, vedendo lievitare in maniera esponenziale il proprio gap dalla squadra di Simone Inzaghi.

All’ultima parte della stagione, quindi, Max Allegri chiede di blindare in anticipo la certezza di tornare in Champions League, di chiudere il campionato al 2° posto e di fare strada in Coppa Italia. Quando però vengono a mancare obiettivi concreti con ancora quasi tre mesi di stagione da giocare è inevitabile che si cominci a parlare di futuro, che nel caso della Juventus è pieno di punti interrogativi.

Juventus, il futuro è adesso: programmazione al via, mercato e non solo

Quale sarà, infatti, il ruolo che i bianconeri avranno nel prossimo mercato estivo? Dopo due sessioni vissute di fatto da spettatrice, la Juventus potrà tornare ad alzare l’asticella per cercare di assicurarsi top players italiani e/o internazionali? Ai prossimi mesi la sentenza, così come si attende chiarezza anche sul futuro dello stesso allenatore.

Come noto il contratto di Allegri con la Juventus scadrà il 30 giugno 2025. Nel 2021, infatti, dopo la fine della breve, seppur vincente (Coppa Italia e Supercoppa Italiana messe in bacheca, a tutt’oggi gli ultimi trofei vinti dalla Juventus), l’allora presidente Andrea Agnelli scelse di richiamare Max nella speranza di aprire un nuovo ciclo vincente di durata quadriennale.

Giuntoli allo scoperto sul futuro di Allegri: tifosi “avvisati”

L’Allegri II non ha invece ancora portato titoli, eppure secondo quanto trapela dalla dirigenza sulla panchina bianconera non sono alle viste ribaltoni. Questo almeno è quanto è stato anticipato dal responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, che ha parlato prima della partita contro il Frosinone: “Allegri è contentissimo di restare alla Juventus e noi vogliamo tenerlo. A tempo debito ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme” la stringata dichiarazione a Sky Sport dell’ex ds del Napoli.

Se si sarà trattato solo di parole all’insegna della diplomazia nel pieno della stagione o se Allegri inizierà davvero a luglio la nona stagione non consecutiva sulla panchina della Juventus è ancora presto per dirlo. Tifo e opinione pubblica sono spaccati e magari qualche dubbio alberga anche nella mente dello stesso allenatore. Per il momento, però, in casa Juve conta solo il presente…