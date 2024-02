Tifosi e calciatori in campo scioccati: un gol così non si era mai visto prima | Le immagini sono surreali

Le immagini sono più che chiare, i tifosi sono rimasti senza parole dal gesto tecnico: un gol così non si era mai visto

In un calcio nel quale viene data visibilità sempre alle stesse società e agli stessi calciatori, il Puskas Award è il premio che mette da parte la popolarità e premia per meritrocrazia il miglior gol della stagione tramite una votazione pubblicata sui siti della Uefa e di France Football.

Un premio che non nasce per celebrare la carriera di un determinato calciatore o per la sua bravura, ma che dà spazio a tutti di dimostrare al mondo la propria prodezza; basti pensare che uno dei calciatori migliori della storia del calcio, Lionel Messi, abbia partecipato a 7 nomination, ma non ne abbia mai vinto uno.

Come avviene in ogni ambito, è una premiazione che non può mettere d’accordo tutti. Quando non vincono calciatori sconosciuti, ci si lamenta che si hanno sempre gli stessi vincitori, quando accade il contrario, c’è chi si lamenta perchè ha vinto un premio per il cosiddetto gol della domenica.

È proprio ciò che lo rende affascinante: può vincerlo qualunque calciatore che milita in qualunque squadra, iscritta a qualunque campionato, poichè tutti i calciatori professionisti, in quanto tali, sono in grado di realizzare gesti tecnici fuori dal comune.

Ultimo vincitore

L’ultimo vincitore della quindicesima edizione del FIFA Puskas Award è Guilherme Madruga, centrocampista classe 2000 che allora militiva nel Botafogo, il quale è stato premiato durante la cerimonia dei The Best FIFA Football Awards che si è tenuta il 15 gennaio 2024 a Londra.

Si è guadagnato la vittoria grazie ad una rovesciata strepitosa fuori area che ha sorpreso tutti, portiere compreso, colto fuori posizione, avendo la meglio sulla rabona di Nuno Santos dello Sporting e al gran tiro dalla lunga distanza del giovane del Brighton Julio Enciso.

Possibile candidato

Nonostante la stagione 2023-2024 non sia ancora terminata ci sono tantissimi gol che hanno fatto il giro del web e che sono seriamene candidati alla vittoria della prossima edizione del trofeo, tra cui uno che sorpreso per velocità di esecuzione e distanza.

Si tratta del gol di Ryan Hall, protagonista di uno dei gol più veloci della storia del calcio. Il giocatore del Croydon Fc, squadra del campionato dilettantistico inglese, che ha segnato contro il Cockfosters un gol da 45 metri di distanza in soli 2,31 secondi.