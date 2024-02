Inter, Marotta lo rivuole in nerazzurro ma l’agente smentisce tutto in diretta | La figuraccia è storica

Marotta lo rivuole assolutamente in nerazzurro, ma l’agente smentisce la trattativa, rilasciando una notizia clamorosa

Anche se non siamo nei tempi prestabiliti dalla lega, il calciomercato tra le squadre non si ferma mai. Le idee che si tramutano in trattative non hanno tempo: viaggiano per 24 ore al giorno, tutti i giorni, da inizio a fine anno, senza mai avere sosta.

È il caso dell’Inter, la quale non sembra necessitare di cambiamenti considerando l’andamento che sta avendo, eppure è già a lavoro con altre società per l’acquisto o la cessione di vari profili, in ogni zona del campo, per rendere la squadra sempre più competitiva.

Un’annata che incorona i nerazzurri come i più forti. Hanno già aggiunto un altro trofeo in bacheca, che negli anni si sta arricchendo sempre di più, ossia la Supercoppa Italiana, disputata a Riyad con il nuovo format che segue quello spagnolo, battendo in semifinale la Lazio e in finale il Napoli.

Non è ancora chiaro il budget del prossimo mercato, ma sicuramente sarà importante considerando che sono i primi favoriti per la vittoria del campionato, potendo finalmente cucire la seconda stella sul petto e che disputano la Champions League, la miglior fonte di introiti per club.

Cambio portieri

Il ruolo più soggetto a cambiamenti in casa Inter è il ruolo più delicato all’interno di un campo da calcio, a prescindere dalla grandezza di esso o la categoria, ossia il portiere. Chi difende i pali ha il compito più difficile tra tutti i presenti in campo, sia per leadership che per attenzione.

Negli ultimi anni la società nerazzurra ne ha cambiati molti. Dopo l’era durata 11 anni di Samir Handanovic, c’è stato Andre Onana, durato una stagione e successivamente ceduto al Manchester United e infine Sommer, preso in estate a parametro zero dal Bayern Monaco, ma che però è già avanti con l’età.

Assalto all’ex

Per tal motivo la dirigenza sta considerando nuovi profili, ed il primo indiziato sembrerebbe essere Michele Di Gregorio, portiere italiano del Monza. È praticamente cresciuto nell’Inter, per poi essere ceduto 3 anni fa alla squadra lombarda con prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, successivamente esercitato, più una clausola di rivendita del 40%.

Lì sta dimostrando il suo valore, notevolmente salito per le sue prestazioni, che stanno suscitando l’interesse di tante squadre top, tra cui la Juventus e l’Inter. Tramite un’intervista a tvplay.it, il suo procuratore, Carlo Alberto Belloni, ha spiegato che i bianconeri hanno ancora Szczesny sotto contratto e quindi valuteranno, e che preferirebbe far rimanere il suo assistito in Italia. Ha inoltre aggiunto che con l’Inter ha avuto solamente una chiacchierata, ma nulla più e che probabilmnete non avrà neanche il potere economico per acquistarlo.