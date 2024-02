Giallo sulla telefonata Zhang-Marotta: “Prendi i soldi e scappa” | Cosa sta succedendo al presidente dell’Inter

Momento d’oro per i nerazzurri, in Italia e in Europa, ma le ultime novità sulla situazione societaria tiene i tifosi con il fiato sospeso.

Grazie al primo gol europeo a San Siro con la maglia dell’Inter della carriera di Marko Arnautovic i nerazzurri hanno fatto un piccolo, ma fondamentale, passo verso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. In un Meazza strapieno la squadra di Inzaghi ha domato l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale.

Il match era temuto fin dal momento del sorteggio, avvenuto lo scorso dicembre. La bravura del grande ex Diego Simeone e le qualità dei Colchoneros erano ben note nell’ambiente nerazzurro, ma l’Inter ha avuto la fortuna e la bravura di arrivare a giocarsi la gara d’andata in casa con una situazione di classifica in campionato più che rassicurante.

Il vantaggio sulle inseguitrici in Serie A è infatti lievitato proprio in prossimità della ripresa della Champions, particolare da non trascurare dal momento che la vittoria dello scudetto rappresenta fin da inizio stagione l’obiettivo numero uno per quest’annata, fermo restando la volontà di cercare di ripetere la cavalcata in Europa della scorsa stagione.

La qualificazione si deciderà al Civitas Metropolitano, ma all’interno di tutto l’ambiente interista si respira ottimismo. Dallo staff tecnico alla squadra, passando per i tifosi e per la dirigenza, i cui meriti nei risultati che la squadra sta ottenendo negli ultimi anni non possono certo venire trascurati. Il pensiero va ovviamente al ds Piero Ausilio e all’ad sport Beppe Marotta, senza però trascurare il resto della “squadra”.

Inter, la rivelazione di Marotta sul futuro fa sognare i tifosi

Fondamentale è infatti anche il lavoro dell’ad corporate Alessandro Antonello, come quello del vice direttore sportivo Dario Baccin. Una vera e propria equipe che gode della massima fiducia della proprietà. Ecco, nella prima notte di Champions del 2024 mancava solo il presidentissimo Steven Zhang, che ha però trepidato per la propria squadra dalla Cina e che è costantemente in contatto con lo stesso Marotta.

Lo stesso dirigente ha rivelato di avere avuto un dialogo diretto con Zhang nei giorni precedenti alla gara contro l’Atletico, nella quale il numero uno nerazzurro ha comunicato la volontà di proseguire la propria avventura alla guida del club, simboleggiata dall’intenzione di iniziare a programmare fin d’ora il futuro a livello societario.

Zhang si tiene l’Inter: scoppia l’ironia social

Per farlo servirà però fare chiarezza il prima possibile sulla scadenza del prestito finanziato da Oaktree nel 2021, attualmente fissata al prossimo 20 maggio, in cambio delle azioni del club come pegno. Ebbene, l’ipotesi, non smentita dallo stesso Marotta, è quella che Zhang stia lavorando con il fondo d’investimento made in Usa per estendere il prestito. Si badi bene, non si tratterebbe di un rifinanziamento, ma soltanto di uno spostamento in avanti del termine entro cui la cifra andrebbe restituita.

L’ipotesi, rilanciata dall’agenzia Reuters, è stata immediatamente “raccolta” dal web, che si è scatenato a suon di commenti ironici. “Ha imparato a fare impresa a ‘prendi i soldi e scappa’”, si legge in uno di essi, ovviamente stroncato da risposte di tifosi interisti. La mossa di Zhang porterebbe ad un aumento del tasso d’interesse, ora fissato al 12%, ma si spiega anche con la pioggia di milioni entrata nelle casse del club grazie alle ultime due campagne di Champions, tra botteghino, market pool e risultati sul campo. Anche per questo uscire indenni da Madrid avrebbe un’importanza capitale.