Comunicato ufficiale, il centrocampista finisce sotto i ferri | Nel clou della stagione si ferma un pilastro

Bruttissime notizie per il club e per il giocatore proprio nel momento più delicato della stagione. Ecco cosa succederà adesso.

“Avrò bisogno di tutti i giocatori a disposizione”. Quante volte avete sentito parlare in questi termini un allenatore di calcio? Una rosa di 25 giocatori e la consapevolezza che per affrontare al meglio tutti gli impegni di questo calcio moderno ormai gli 11 in campo non bastino più.

Se poi aggiungiamo le variabili più temute dagli stessi tecnici, come gli infortuni, il gioco è fatto. Perdere una pedina fondamentale dello scacchiere significa nel migliore dei casi far giocare quel “vice” che magari non ha mai messo insieme tanti minuti.

Poi arriva la chiamata del Mister ed è necessario farsi trovare pronti. Il club in questione sapeva già che i tempi di recupero del giocatore non erano ancora del tutto chiari ma mai si sarebbe aspettato un calvario del genere. Un forfait che complica i piani dello staff tecnico a pochi giorni da importanti appuntamenti.

Proprio nel momento clou della stagione, quando si decidono i destini delle squadre in campo. Una sorta di maledizione di un tecnico che stava cercando disperatamente quelle certezze alle quali aggrapparsi per centrare l’obiettivo stagionale.

Che tegola per il club

Una doccia gelata, una tegola, un momento sfortunato: chiamatela come volete ma la notizia ha gettato nello sconforto un po’ tutto l’ambiente. Il primo ad abbassare lo sguardo è stato l’allenatore Andrea Pirlo, che avrebbe sperato in un finale diverso.

La sua Sampdoria dovrà fare a meno per un po’ di tempo di uno degli interpreti più esperti della compagine doriana. Si tratta del centrocampista Ronaldo Vieira. Ecco cosa dice il comunicato del club ligure. Non si tratta di buone notizie per l’ex tecnico della Juventus.

Un nuovo grattacapo per Pirlo

“Ronaldo Vieira sarà sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione del tendine dell’adduttore lungo di destra presso il Wellington Hospital di Londra”. La Samp ora dovrà risalire la classifica senza poter contare sull’apporto sempre sostanzioso del suo centrocampista.

Il tecnico Andrea Pirlo e il suo staff stanno pensando a come rimpiazzare Vieira e non è esclusa qualche piccola variazione tattica per ottenere risultati positivi senza subire eccessivamente gli attacchi degli avversari. I tifosi dovranno aspettare ancora per vedere la squadra al completo e spingeranno i loro beniamini ad andare oltre i propri limiti.