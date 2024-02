“Continueremo insieme”: Roma, il mister ha siglato il rinnovo | Accordo esteso per altri 2 anni

La Roma ha ufficializzato sui propri canali social la notizia. Il mister rinnova: avanti insieme ancora per due anni

La Roma vuole proseguire il proprio momento di forma, per cercare di acciuffare la qualificazione e partecipare alla competizione europea per club più importante, la Champions League, che manca da tantissimi anni, esattamente dalla stagione 2018-2019.

L’ultima edizione non fu proprio speciale per i giallorossi. Passati da secondi nel girone con Viktoria Plzen, CSKA Mosca e Real Madrid, pescarono il Porto, attualmente ancora allenato da Sérgio Conceição, uscendo agli ottavi di finale al termine dei tempi supplementari.

Quella è stata l’ultima gara giocata da una leggenda della Roma, Daniele De Rossi. Un’avventura durata per più di 18 anni da calciatore, e che sta magicamente continuando nelle vesti di allenatore, poichè è subentrato il 16 gennaio come sostituto di Josè Mourinho.

Una decisione forte presa da parte dei Friedkin, ma che è servita a cambiare l’andamento della squadra. Con la scossa ricevuta, oltre i cambiamenti tattici del mister, la As Roma allenata dall’ex campione del mondo è totalmente differente da quella allenata dal portoghese.

Ambizioni

Una squadra molto più organizzata all’interno del rettangolo di gioco e che dimostra di voler giocare a calcio. Molto più propositivi in attacco, creando molte più azioni pericolose da gol; di fatti, il bottino delle reti segnate è notevolmente aumentato.

Attualmente la rosa non è così lontana da quel quarto posto tanto ambito. Mancano ancora parecchie partite al termine della stagione e nonostante ci siano più società a contendersi quella posizione, la Roma sarà sicuramente una delle più pronte a battagliare per conquistarla.

Ancora insieme

La società giallorossa ha dunque ben chiare le idee per il proprio futuro. Ciò non è valido solo per la squadra maschile, ma anche e soprattutto per quella femminile, che negli ultimi anni ci ha abituati a vincere, conquistando Scudetto e Supercoppa Italiana.

La dirigenza ha deciso di rinnovare per altri 2 anni il mister che ha aiutato la squadra a conquistarli, Alessandro Spugna, fino al 30 giugno 2026, poichè grazie a lui, oltre i due trofei, sono arrivate tre qualificazioni consecutive alla Women’s Champions League. Dati alla mano, la rosa ha realizzata 270 gol in 106 match con l’85% di vittorie, in tutte le competizioni; in Serie A sono stati raccolti 172 punti in 66 gare, una media di 2,5 a partita. Così come descritto sul sito della Roma, la riconferma è più che meritata per il lavoro svolto.