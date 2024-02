Francesco Totti, il significato nascosto della sua barzelletta | Ma quali corna: la verità è ancora ‘peggiore’

L’ex capitano e dirigente della Roma “dà spettacolo” in tv: cosa c’è dietro all’apparente frecciata lanciata a Ilary Blasi.

Il prossimo 17 giugno saranno trascorsi cinque anni dall’addio di Francesco Totti alla Roma. Che le cinque lettere che compongono la parola che esprime il saluto definitivo potessero un giorno venire utilizzate per il rapporto tra il giocatore più amato dai tifosi e il club giallorosso non se lo sarebbe mai aspettato nessuno.

Infatti sono in tanti ancora oggi a credere che un giorno o l’altro il “matrimonio” verrà celebrato nuovamente. Non certo come allenatore, dal momento che Francesco ha rinunciato da tempo a intraprendere la carriera di mister, bensì con un ruolo dirigenziale che dovrà essere definito, ma cerco più chiaro e di responsabilità rispetto a quello rivestito tra il 2017 e il 2019.

Lo stesso José Mourinho ha più volte rivelato di essere stato in contatto con Totti, venendo ricambiato da parole dolci da parte del campione del mondo 2006. Chissà quale sarebbe stata l’emozione del popolo giallorosso nel vedere lavorare in contemporanea per il club l’allenatore più amato della storia recente e il fuoriclasse del cuore, ma così non è stato e non sarà.

Del resto da quel 17 giugno 2019 che, a 19 anni esatti dalla conquista dello scudetto, segnò la separazione tra Totti e la Roma, pure Francesco ha avuto problemi ben maggiori sui quali concentrarsi e l’ovvio riferimento è alla delicata questione personale legata al doloroso, e mediatico, divorzio da Ilary Blasi.

Francesco Totti e il ricordo di Maurizio Costanzo a un anno dalla scomparsa

Una delle coppie più amate e celebrate dagli amanti del gossip è andata in frantumi in tutti i sensi, pensando allo scambio di accuse reciproche e di frecciate di cui i due ex coniugi sono stati protagonisti a più riprese, anche a mezzo social. Entrambi, oggi, si sono rifatti una vita e hanno riscoperto l’amore, ma ciò che è stato non si cancella e ogni udienza in tribunale rinnova l’amarezza.

La forza di Francesco è però sempre stata quella di rifugiarsi nell’ironia e la tendenza si è confermata anche riguardo questa delicata vicenda personale. La conferma si è avuta durante il ricordo di Maurizio Costanzo, che di Totti è stato un grande amico, andata in onda il 20 febbraio su Canale 5.

Totti e la barzelletta sull’infedeltà: l’amore con Ilary è ormai alle spalle

Nel mezzo della serata Totti, che ha partecipato attraverso un videomessaggio, ha cercato di strappare un sorriso alla platea. Così, dopo aver ricordato la figura di Costanzo (“Per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà”), ha raccontato una delle barzellette contenute nel famoso libro scritto proprio insieme al popolare e compianto giornalista.

Questo il contenuto: “Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare. Dopo alcuni giorni arriva il report del detective: ‘Tutti i pomeriggi, la signora esce elegante e sexy, prende un taxi e scende davanti a un hotel. Nella hall incontra un distinto signore e con lui sale sempre al quarto piano. Mi sono appostato con un binocolo, li ho visti entrare abbracciati nella camera’. A quel punto l’uomo sgrana gli occhi e chiede: ‘E poi?’. ‘E dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti’, risponde il detective. ‘E poi?’ ‘Eh, hanno iniziato ad accarezzarsi’. ‘E poi?’ ‘Poi hanno chiuso le tende e non s’è visto più nulla’. ‘Mannaggia, oh, sempre sto maledetto dubbio me rimane'”. Maria De Filippi, un pizzico imbarazzata, ha prontamente ribadito che si trattava solo di una battuta. L’effetto è comunque riuscito e Totti ha così confermato di aver superato la delusione per la fine del proprio matrimonio, al punto da poterci scherzare sopra…