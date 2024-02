Juve, non c’è più niente da fare: la diagnosi è confermata | Stagione compromessa

Un brutto infortunio pochi giorni dopo la fine del mercato: è uno scenario da incubo quello che scuote l’intero ambiente bianconero.

Quando piove sul bagnato l’unica accortezza possibile è quella di… muoversi con grande circospezione, in modo da evitare di scivolare e di sommare problemi a problemi. Per buona parte della stagione in casa Juventus tale preoccupazione è stata lontanissima, ma nel calcio purtroppo le cose possono cambiare in un attimo.

Ecco allora che l’improvvisa involuzione a livello di risultati subita dalla squadra di Allegri a inizio febbraio è costata il tramonto pressoché definitivo delle speranze di tenere testa fino alla fine all’Inter per la conquista dello scudetto.

Passare in poche settimane da un distacco di pochi punti, e anzi dall’essere stati da soli al comando della classifica per una giornata, ad un gap vicino alla doppia cifra potrebbe anche causare un contraccolpo potenzialmente in grado di compromettere il prosieguo della stagione e proprio questo è ciò che Max Allegri vuole evitare.

Del resto tutto si può dire meno che in casa bianconera manchino gli “anticorpi” per affrontare scenari imprevisti negativi in corso di stagione. Quanto accaduto lo scorso anno, infatti, segnato dalla penalizzazione inflitta a gennaio, annullata e poi rimodulata a pochi giorni dalla fine del campionato ha infatti allenato il gruppo a gestire gli imprevisti.

Juventus Next Gen nei guai: lungo stop per il capitano

Resta però il fatto che, nello sport come nella vita, ad un evento negativo ne segue spesso un altro della medesima natura. Ecco allora che alla Continassa si è tremato dopo che a Verona Danilo sembrava aver rimediato un brutto infortunio alla caviglia, ricadendo dopo un contrasto aereo. Il capitano bianconero ha terminato il match claudicante, prima di sottoporsi agli esami strumentali del caso.

Falso allarme, quindi, per fortuna di Allegri, ma purtroppo non può dire altrettanto Massimo Brambilla. Il tecnico della Next Gen bianconera ha infatti dovuto incassare la pessima notizia del grave infortunio subito dal proprio capitano, uno dei giocatori più esperti di una rosa fatalmente giovane, ma che sta poderosamente risalendo la china dopo un pessimo avvio di stagione.

Serie C, la Juve Next Gen perde Fabrizio Poli per la corsa ai playoff

Nel corso della partita giocata lo scorso 10 febbraio in casa della Torres, seconda forza del girone B della Serie C, e vinta 3-1 dalla Juve Next Gen, Fabrizio Poli ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il 20 febbraio, come comunicato dal club, il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento.

L’intervento è perfettamente riuscito, ma la stagione di Poli è da ritenersi ovviamente conclusa. L’esperto difensore classe ’89, che vanta un passato anche in Serie A con il Carpi, è approdato alla Juve Next Gen nel 2022 da fuoriquota, ma il suo apporto è stato condizionato da numerosi infortuni. A scadenza di contratto a fine giugno, il suo futuro agonistico è tutto da scrivere, ma prima i compagni cercheranno di dedicargli la qualificazione ai playoff.