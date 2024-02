Theate, ritorno in Serie A più vicino | Colpaccio a luglio: ecco chi se lo aggiudica

Il ritorno di una vecchia conoscenza in Serie A, è sempre più vicino. A Luglio, una big è pronta ad aggiudicarsi Theate

Arthur Theate è un difensore che milita attualmente nel Rennes, squadra di Ligue 1 ed è titolare negli undici della nazionale belga. Il classe 2000 è alla sua seconda stagione in Francia; prima dell’avventura a Rennes, giocava nel Bologna, che lo cedette per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

La rosa è attualmente allenata da Julien Stèphan, il quale sta svolgendo un lavoro formidabile alla guida dei rossoneri. È arrivato a campionato in corso in seguito all’esonero di Bruno Genesio alla 12esima giornata di campionato, ribaltando totalmente la classifica.

Adesso occupano la settima posizione in campionato, ottenendo in 21 giornate, grazie a 8 vittorie 7 pareggi e 6 sconfitte, 31 punti. Ciò che è più sorprendente è che sono a 7 vittorie consecutive, a –8 dal secondo posto. Una stagione inizialmente fallimentare, che può avere un risvolto incredibile.

Il difensore belga è il perno della difesa di Stèphan, che si schiera a tre. La rosa si presenta con un 3-4-3 o con un 3-5-2, fornito da calciatori con un’ottima abilità nel far girare la palla e sfruttare gli inserimenti dei laterali offensivi.

Sapore di Serie A

È bastata un’unica stagione in Italia per far parlare di sè. Dopo un anno e mezzo in Francia è ritornato ad assaporare un campo di Serie A, ma non uno qualunque, bensì il più temuto, il prato verde di San Siro, affrontando il Milan in Europa League.

La partita, che si è disputata giovedì 15 febbraio, era valevole per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Sarà decisa in base al punteggio totale della doppia sfida tra andata e ritorno ma i rossoneri sembrano già aver chiuso la pratica con una netta vittoria per 3-0 in casa.

Possibile ritorno

Il difensore belga si è concesso ai microfoni di Gazzetta.it, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’interesse dei top club, in particolare quelli di Serie A, nei suoi riguardi. Si tratta di Napoli e Roma, le quali necessitano di un nuovo difensore e ritroverebbero in Theate il profilo idoneo.

In merito a ciò si è espresso con le seguenti parole: “Più che con il mio amico Romelu, ne ho parlato soprattutto con il Rennes. Sono felice qui e focalizzato sul finale di stagione. Certo, mi fa piacere si parli di me in Serie A, il campionato che preferisco in assoluto. Vedremo a fine stagione”. Dichiarazioni che fanno ben sperare per un suo ritorno.