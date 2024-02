Torno in Italia per sfidare il Napoli: Fabian Ruiz, spalancate le porte della Serie A | Prestito con diritto di riscatto

L’operazione di mercato incendia una delle rivalità più storiche del nostro campionato. Ecco dove andrà il giocatore.

Due squadre antagoniste, da sempre pronte a sfottò e sgambetti pur di rimarcare la propria superiorità nei confronti dell’altra. L’episodio dello scudetto numero tre che ha di fatto riportato il Napoli all’altezza delle big, salvo poi ricadere nei soliti errori di gestione. La crisi è ormai conclamata ma la medicina per guarire è sconosciuta ai più.

Questione di motivazioni? Le prossime gare, con il nuovo tecnico Calzona in panchina, ci diranno di che pasta è fatto questo Napoli e soprattutto quali orizzonti sarà meglio osservare. La società ha chiesto ai giocatori un atto di responsabilità. Fallire l’approdo a una competizione europea sarebbe un danno economico oltre che sportivo difficile da sopportare.

Intanto sul mercato si accende un duello a distanza che può lasciare dei segni dentro. Altro che effetti collaterali. La big di Serie A fa sul serio e vuole assicurarsi le prestazioni di un calciatore che a Napoli conoscono molto bene. Riavvolgendo il nastro questa operazione di mercato non è del tutto nuova per gli addetti ai lavori.

Era stata una grande intuizione della dirigenza partenopea ma la storia d’amore si è interrotta prima del previsto. Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, ora in forza al PSG, è uno di quegli interpreti difficili da trovare per caratteristiche ed intelligenza tattica.

Il club bussa alla porta

Tra passato e futuro. In mezzo uno scudetto che avrebbe voluto vivere da protagonista ma spesso la vita ci pone di fronte delle strade non previste. La scelta è stata fatta soprattutto per alzare nuovi trofei e migliorare il proprio curriculum.

A Parigi Fabian Ruiz sta benissimo, come ammesso dal diretto interessato in un’intervista al Corriere dello Sport di qualche mese fa. Tuttavia la Juventus vuole provarci e ha già preparato le prime mosse in vista della prossima stagione.

Ritorno di fiamma

Il calciatore piace molto all’attuale ds della Juventus Cristiano Giuntoli, che ha segnato in rosso sul suo taccuino il reparto di centrocampo. È proprio lì che la dirigenza vuole rinforzarsi per dare risposte ai tifosi e rilanciarsi in ottica scudetto.

Nell’eventualità di un ritorno in Italia, Fabian Ruiz sfiderebbe così la sua vecchia squadra, il Napoli, in un incrocio dai molteplici significati. I bianconeri potrebbero servirgli su un piatto d’argento l’opportunità di vincere un altro trofeo importante, proprio nella fase cruciale della sua carriera.