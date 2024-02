Sarri, che amarezza: per lo scontro diretto una grave perdita | Non potrà contare su di lui

Il tecnico biancoceleste ci ripensa e la delusione è tanta. Un’assenza importante può complicare i piani della Lazio.

La Lazio sta disperatamente cercando punti per tornare in corsa per l’Europa ma non sarà facile staccare il pass per la prossima Champions League. Meglio concentrarsi sul presente e vivere al meglio ogni giorno. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno pagato fin qui un deficit di continuità.

Le grandi squadre o quelle che vogliono ambire ai massimi traguardi possibili non possono naturalmente fermarsi al palo. Nonostante un mercato all’altezza, la squadra ha dimostrato di far fatica a reggere il doppio impegno. Tra tanti alti e bassi però sono arrivati gli ottavi di Champions a premiare gli sforzi della banda.

In questo mese di febbraio Sarri e i suoi calciatori metteranno le basi per ciò che avverrà a stretto giro. È vero, il doppio confronto contro il Bayern Monaco è quasi proibitivo ma la risalita in classifica è d’obbligo. In vista delle prossima gara però mancherà un giocatore fondamentale per gli schemi dell’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Si tratta di un’assenza importante soprattutto in termini di leadership. I compagni dovranno seguire a distanza le sue indicazioni e far finta che nulla sia cambiato rispetto alla partita precedente. In palio ci sono tre punti preziosissimi.

Verso lo scontro diretto

Un confronto che vale un pezzo di Europa. Le ultime chance di qualificarsi per la prossima Champions League sono lì in mezzo al campo. Grazie a una prova condita da qualità, determinazione e carattere l’obiettivo sarà ancora alla portata.

La bagarre per il quarto posto si infiamma e solo con una vittoria si potrebbe pensare a una Lazio realmente in lotta per quel traguardo. Dopo la sconfitta contro il Bologna infatti, i biancocelesti si preparano per affrontare un altro scontro diretto, stavolta con il Torino, distante appena un punto in classifica.

Patric out: che beffa

Il Torino di Ivan Juric è forse uno dei peggiori clienti da affrontare in questo momento della stagione. Iniziare la gara contro i granata senza un perno della difesa come si sta rivelando Patric non sarà certamente un buon presupposto. Tuttavia Sarri e i suoi calciatori non vogliono cercare alibi. I tre punti saranno decisivi per l’obiettivo stagionale.

La sensazione è che ci sia soltanto un posto libero per la Champions League, quello occupato attualmente dall’Atalanta (che ha una partita in meno, quella da giocare a San Siro contro l’Inter) e dal Bologna. Soltanto attraverso un’affermazione da parte degli uomini di Sarri qualche equilibrio potrebbe essere rotto.