Donnarumma, accoglienza da re in Serie A: rimpiazza il titolare di una Big | Tifosi su di giri

Il nome di Gigio Donnarumma è pronto a infiammare l’estate e il mercato 2024. Ecco dove va. Inizia la rivoluzione.

Non è detto che si debba partire da un grande portiere nella fase di costruzione di una squadra ma sicuramente affidarsi a chi è del mestiere è un buon punto di partenza. La big in questione sta conducendo un campionato sempre proiettato in avanti, godendo delle comodità che sono tipiche dei piani alti della classifica.

Nonostante un recente passo falso, da alcuni considerato inevitabile e da altri visto semplicemente come un incidente di percorso, la squadra resta in linea con l’obiettivo stagionale. Un traguardo che, una volta raggiunto, può chiudere definitivamente un periodo di luci e ombre, soprattutto al di fuori del terreno di gioco.

L’esperienza del portiere della nazionale italiana fa comodo a tutti ma c’è un club che più di altri ha sognato il suo arrivo nelle ultime sessioni di calciomercato.

Quando ci si deve smarcare da accordi contrattuali (e quindi economici) di un certo tipo, è necessario che i tempi siano maturi. Per Gigio la situazione è chiara sotto la Tour Eiffel, avendo firmato un ricco contratto che scadrà tra due anni, al termine della stagione 2025/26.

Ecco cosa può accadere

Chi conosce l’ex Milan sa quanto il giocatore sia legato all’Italia e per questo, in futuro, un possibile ritorno a casa non andrebbe affatto escluso. Difficile se non impossibile pensare a un ritorno al Milan.

Da quelle parti c’è ancora qualcuno che non lo ha perdonato e l’exploit di Maignan è stato un motivo più che utile per proiettarsi verso un futuro senza Donnarumma. La Juventus invece da qualche anno a questa parte resta sempre vigile sul portiere del PSG.

Un dettaglio che fa la differenza

Sono naturalmente impliciti i vantaggi di avere in rosa un portiere come Donnarumma ma in casa Juventus si stanno facendo valutazioni anche di tipo economico. I bianconeri ultimamente sono molto attenti ai conti e starebbero pensando a un cambio tra i pali proprio tra questo motivo.

L’uscita di Wojciech Szczesny e del suo ingaggio da 6.5 milioni all’anno rappresentano un punto di partenza non trascurabile quando si ragiona sui costi. Non che Donnarumma costi eventualmente molto meno anzi ma dalla sua avrebbe 9 anni di differenza rispetto al collega. Valutazioni in corso: la Juventus sogna il grande ritorno di Gigio da qualche stagione. Sarà la volta buona?