Marotta si rassegna, niente ciliegina sul mercato | Il sogno dell’estate tramonta sul nascere

La stagione è in pieno svolgimento, ma in casa Inter si pensa già al mercato che verrà: dopo due colpi arriva una delusione.

Il calciomercato è un po’ come… i compiti delle vacanze per uno studente. Mettersi avanti con il lavoro ad anno scolastico appena terminato può infatti essere determinante per un ragazzo, sia per distribuire meglio le proprie fatiche durante l’estate, sia in termini di apprendimento.

Organizzare una tabella di lavoro efficace può allora essere funzionale sia per la propria “attività” di studente, permettendo di avere tutto il tempo per concentrarsi su eventuali argomenti più complessi, che per il tempo libero, da ricavare magari prima della ripresa della scuola.

Fuor di metafora, per un addetto al calciomercato potersi permettere di iniziare a lavorare già in primavera sulla rosa della propria squadra in vista della stagione successiva è una fortuna che può trasformarsi in un vero e proprio tesoro, dal momento che da sempre nel mondo delle trattative la differenza la fa il tempismo nell’anticipare la concorrenza su taluni obiettivi.

Un vantaggio che non va sottovalutato, soprattutto nel calcio moderno nel quale non tutti i club di vertice possono permettersi di sfidare alla pari le società e le squadre più forti del mondo tanto a livello di spese per il cartellino, che, in particolare, per quanto attiene agli ingaggi. Stare attenti alle potenziali occasioni è quindi quasi un imperativo.

L’Inter è già nel futuro: definiti due acquisti, ma spunta una delusione

L’Inter è al momento la formazione italiana più “avanti” da questo punto di vista. Merito della cavalcata della scorsa Champions League, che tanto bene ha fatto al bilancio della società nerazzurra, ma anche della bravura dell’amministratore delegato sport Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio sul fronte dei parametri zero.

Ecco allora che mentre sul campo la squadra sembra aver fatto il break giusto per volare verso la seconda stella della propria storia, a Simone Inzaghi brillano già gli occhi pensando ai due giocatori già sicuri di vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, acciuffati dopo due lunghi corteggiamenti.

Ferran Torres snobba l’Inter: sfuma il sogno dei nerazzurri

L’attaccante iraniano e la mezzala polacca renderanno ancora più completa e qualitativa la rosa dell’Inter, nella quale invece non figurerà uno dei grandi sogni dello stesso Marotta. Si tratta di Ferran Torres, talentuoso attaccante esterno del Barcellona e della nazionale spagnola, classe 2000. L’ex Manchester City era diventato un obiettivo dell’Inter, ma il giocatore ha fatto sapere di non essere interessato all’eventuale proposta.

Il prodotto del vivaio del Valencia, tra le poche note positive del Barcellona di questa stagione, avrebbe potuto dare imprevedibilità e gioventù all’attacco dell’Inter nella prossima annata, al netto di una non facile adattabilità al 3-5-2 di Inzaghi. Il problema, tuttavia, non si porrà neppure, perché Torres ha snobbato la corte dell’Inter. Fedeltà al Barça o scarso appeal della Serie A? Quale che sia la risposta, i nerazzurri dovranno cambiare obiettivo.