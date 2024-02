Leao dà l’ok, destinazione molto gradita | Per l’esterno si apre un nuovo capitolo

Leao non declina l’offerta, la destinazione è molto gradita: la sua avventura rossonera è vicinissima al termine

Rafael Leao si conferma sempre più il giocatore chiave del Milan di Stefano Pioli. L’ala portoghese migliora i suoi numeri anno dopo anno, divenendo sempre più trascinatore e leader di questa squadra, che nel giro di pochi anni è ritornata a competere nel calcio italiano ed europeo.

Spesso viene criticato per il suo rendimento incostante, soprattutto durante le partite, ma la realtà è che è un calciatore di un livello assoluto, in grado di cambiare l’intera partita con una semplice giocata, propiziando o segnando un gol.

Guardando le sue statistiche della stagione corrente che vede il suo Milan al terzo posto in classifica a -1 dalla Juventus di Massimiliano Allegri e a -8 dall’Inter di Simone Inzaghi, non dimenticandoci della partita che hanno da recuperare, il classe 1999 è a 6 gol e 9 assist in tutte le competizioni.

Per chi si sofferma unicamente sui numeri, non sembrano numeri da top player, quale Leao è, a differenza di chi guarda le sue partite, che comprende a pieno quanto sia incisivo e determinante, come lo è stato nell’ultimo match di Serie A contro il Napoli di Mazzarri, sprofondato alla nona posizione in classifica.

Il match

Il Milan è riuscito a battere il Napoli grazie ad una vittoria per 1-0 a San Siro con gol di Theo Hernandez, grazie ad un bellissimo assist di Leao, che, assist a parte, è riuscito nell’intento di mettere in difficoltà la difesa avversaria per tutta la partita.

Con il successo di domenica, i rossoneri hanno finalmente sfatato il tabù “San Siro” contro i partenopei. Erano quasi 10 anni che i rossoneri non conquistavano i 3 punti in casa contro gli azzurri, esattamente dal dicembre 2014, quando si imposero per 2-0 con le reti di Giacomo Bonaventura e Jèrèmy Mènez.

Chiamate dall’estero

Grazie alle sue prestazioni, il portoghese ha sicuramente attirato l’interesse dall’estero, in particolare dalle big europee. Ci sarebbero due squadre intenzionate al suo acquisto: il Paris-Saint Germain e il Barcellona.

I francesi starebbero valutando il suo profilo nel caso partisse la stella Kylian Mbappè, i cui rumours lo pronosticano al Real Madrid in estate, a parametro zero; i catalani, pensano già alla prossima stagione, con la vetta dell’attuale campionato oramai lontana. Il primo obiettivo per i blaugrana era Leroy Sanè, il quale però è in procinto di rinnovare con il Bayern Monaco; dunque tutto su Leao, nel quale è stato individuato il profilo perfetto.