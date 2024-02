Che disgrazia, incidente mortale per il bomber | Così giovane ci ha lasciati per sempre

Una nuova tragedia improvvisa scuote il mondo del calcio: una distrazione fatale costa la vita al centravanti.

Uno schianto improvviso, figlio di una distrazione fatale. E la giovane vita di persone nel pieno della carriera lavorativa e della propria esistenza, magari madri o padri di famiglia, finisce nel più tragico dei modi, lasciando chi resta nella disperazione e nell’incredulità.

Quella legata agli incidenti stradali resta una delle principali cause di morte a livello mondiale, ma anche una di quelle sulle quali si può provare a lavorare di più per abbassare la percentuale di una tragedia che non guarda in faccia a nessuno a livello di genere e di età.

Perché se la prevenzione è fondamentale per cercare di prevenire malattie di ogni genere, anche il numero dei morti in incidenti può venire abbassato seguendo poche, semplici regole. Dalla guida non in stato di ebbrezza all’uso delle cinture, fino al rispetto delle norme più semplici e basilari che riguardano il codice stradale.

Le agghiaccianti storie di intere famiglie o di bambini strappati alla vita insieme ai propri genitori a causa delle conseguenze di un sinistro popolano ormai da troppi anni le cronache italiane e non solo e i report annuali sono ancora troppo sconfortanti e altalenanti per poter pensare che non si fa abbastanza per combattere questa piaga.

Calcio messicano in lutto, addio a Diego Chavez

Purtroppo di questo argomento si parla quando le vittime sono personaggi famosi, in particolare sportivi. L’elenco è purtroppo molto lungo e non smette di essere aggiornato, perché il destino non ha pietà di nessuno. Si può essere ricchi e in possesso di auto potenti, ma quando si è al volante non esistono differenze di censo o notorietà.

La strada è di tutti e quando si guida un mezzo non ci si può dimenticare neppure per un attimo di quanto sia importante essere sempre concentrati, perché in ballo c’è la propria vita, ma pure quella degli altri. L’ultima notizia in merito arriva dal Messico, che piange un noto calciatore della massima divisione, Diego Chavez, vittima di un tragico incidente.

Chavez, lo schianto fatale: una coppia di sposi coinvolta nell’incidente

L’attaccante in forza all’FC Juarez, 28 anni, non è infatti sopravvissuto ad uno schianto avvenuto nella mattinata del 14 febbraio. Proprio nelle prime ore del giorno di San Valentino, secondo quanto riportato da TUDN, Chavez ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro un palo e restando intrappolato all’interno del veicolo in seguito alla collisione.

Nonostante il pronto intervento dei mezzi di soccorso per Chavez non c’è stato nulla da fare, ma nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due giovani sposi. Chavez era nato l’11 maggio 1995 e contava oltre 100 presenze nel campionato messicano, l’ultima lo scorso 29 gennaio, con 15 gol, oltre ad una manciata di gettoni in quello peruviano con il Carlos A. Mannucci. In carriera aveva militato anche nel Tiburones Rojos, nel Necaxa e nel Toluca.