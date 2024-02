Juve, ‘colpo’ da cinque stelle: lo conoscono tutti quanti | Bianconeri euforici

Il club non si ferma più. Ecco il nuovo acquisto che fa sognare i tifosi e porta con sé una dose di mentalità vincente.

Se lo stanno chiedendo i tifosi della Juventus e in primis la società stessa. Come si può rinforzare questo gruppo di calciatori, con l’obiettivo, a partire dalla prossima stagione, di lottare finalmente per lo scudetto? L’asticella si alza sempre di più ed è bene analizzare quanto dato dai singoli finora.

In attacco molto se non tutto dipenderà dalla posizione di Dusan Vlahovic. Il serbo ha sì ritrovato la continuità e i gol necessari per raggiungere grandi traguardi collettivi ma di fronte a una grande offerta dall’estero (almeno 70 milioni di euro, ndr) i bianconeri parlerebbero più che volentieri con l’interlocutore di turno.

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus dovrebbe avere a disposizione un discreto tesoretto per rinforzare quei reparti che sembrano fare acqua. Non tanto in termini di qualità ma anche di alternative credibili, considerato che verosimilmente l’anno prossimo il club bianconero giocherà la Champions League.

Dall’ultimo confronto con l’Inter Giuntoli e i suoi collaboratori hanno preso appunti su come rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il primo colpo in realtà è già arrivato ed è risultato molto doloroso per gli avversari.

Un dna vincente

La parola vittoria sta al vocabolario bianconero come lo spettacolo appartiene al Barcellona di Guardiola. I tifosi sono euforici per quello che non sarà un calciatore da schierare in campo ma un riferimento per scendere in campo sempre affamati e con lo spirito giusto.

Lo avrete visto sui social. Il suo volto e quel tatuaggio non mentono. Stiamo parlando ovviamente di Mike Tyson. Dal cinema al calcio sono tante le eccellenze italiane che si intrecciano con la storia dell’ex pugile.

Un colpo da cinema

Mike Tyson è stato a Torino, come riportato da TMW, per girare il film “Bunny Man”. Il 57enne ne ha approfittato per “caricare” a suo modo il popolo juventino. Ecco lo scatto che ha fatto il giro del web e ha strappato un sorriso ai Social Media Manager del club bianconero.

Gli allenamenti al JTC saranno molto più duri da oggi 🥊😂 pic.twitter.com/5YQhMELe5t — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2024

Tyson ha parlato anche dell’Italia, confermando un certo feeling con il nostro paese. “È un posto che rimane sempre bellissimo. Mia moglie ha frequentato la scuola qui e parla anche italiano”. Magari lo ritroveremo in tribuna proprio allo Stadium per la prossima gara dei bianconeri. Con lui dietro Allegri si sentirà più al sicuro.