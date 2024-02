Amarezza Napoli, una storia d’amore mai cominciata | Giocherà con la Juventus

Dai duelli in campo alla sfida senza esclusione di colpi sul mercato. Ecco chi è l’oggetto dei desideri dei due club.

Una rivalità che si può assaporare tra le strade di Napoli, dove comandano l’azzurro (della maglia e del cielo) e i riferimenti al grande Diego Armando Maradona. Lo scudetto della passata stagione ha rappresentato finalmente per i napoletani una grande rivincita.

Arrivare proprio davanti ai bianconeri non ha prezzo. Una rivalità antica che continua ad animare le due tifoserie e contrapporre due città così diverse. Torino è la città dell’industria, la sorella minore di Milano per certi versi. A Napoli ci sono il mare e quella vita lenta che ti fa assaporare le piccole cose.

Due filosofie completamente diverse ma un unico obiettivo in comune: la vittoria. In questo momento sono proprio Vlahovic e compagni a dettare il ritmo e se non ci fosse un’Inter quasi perfetta probabilmente ora staremmo parlando altro.

La prossima sfida non sarà dunque in campo ma sul mercato. Il giocatore accostato in passato proprio al club del presidente De Laurentiis ora flirta col bianconero. Sarebbe proprio questo il primo gol della prossima stagione sportiva. Chi vuole partire con un minimo di vantaggio dovrà giocarsi subito le proprie carte.

L’intreccio di mercato

Ha scelto anche lui l’Arabia Saudita per poi rendersi conto che forse non faceva al caso suo. Il talento deve trovare terreno fertile e appuntamenti di livello per poter essere espresso. A distanza di qualche mese è tempo di tornare sui propri passi.

Ci aveva pensato il Napoli, che mai avrebbe potuto pareggiare l’offerta economica proveniente dalla Saudi Pro League. Ora la Juventus sta cercando quel sorpasso che farebbe molto male e andrebbe a rimarcare quella rivalità di cui parlavamo in precedenza.

Giuntoli ci riprova

Dal Napoli alla Juventus. Gli appunti presi soltanto un anno fa se li sarà portati dietro per il suo ufficio a Torino. Gabri Veiga è per il Corriere dello Sport un obiettivo credibile per la Juventus che verrà. Lo spagnolo sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura con l’Al Ahli.

I bianconeri, che dovrebbero avere circa 60 milioni di euro di budget per il mercato, cercano di vincere la prima sfida di mercato. Una storia d’amore soltanto immaginata e che per questo fa ancora più male. I partenopei dovranno trovare altrove il proprio rinforzo a centrocampo.