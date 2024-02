Addio Serie A, è arrivata la conferma: “In bocca al lupo” | Il campionato perde un protagonista

La Serie A da oggi sarà sicuramente meno ricca di talento e colpi. Ecco chi è il calciatore che ha già preparato le valigie.

Qualità e talento lasciano l’Italia per emigrare in un altro campionato. Una valigia piena di sogni ma anche di promesse non mantenute. Uno dei calciatori più chiacchierati dell’ultimo periodo è infatti pronto a fare le valigie e lasciare il paese che lo ha adottato.

I segnali erano già arrivati da tempo e il suo nome, come ogni telenovela che si rispetti, era stato già accostato a diversi club nel corso delle passate campagne acquisti. Ora che questa operazione è praticamente ufficiale, i tifosi dovranno farsene una ragione e allontanare la nostalgia.

Ci sono calciatori infatti che entrano nel cuore della tifoseria anche solo e soltanto per un sorriso. Il giocatore si è fatto ben volere da tutti e quando è stato chiamato in causa ha dato sempre il massimo. Ci sono poi alcuni particolari, proprio in occasione di match importanti, che non si possono dimenticare.

Ora che è arrivata la conferma la squadra non può che fargli un grande in bocca al lupo sperando che il giocatore possa ritrovare quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

L’uomo mercato ha scelto la sua meta

Dopo tanti tentativi falliti, anche da parte delle big del nostro campionato, Luis Muriel ha finalmente trovato casa. La sua prossima destinazione non sarà una squadra italiana ma un club dall’altra parte del mondo. La Serie A perde un giocatore dall’enorme potenziale, visto soltanto a tratti sui campi.

Le motivazioni e la voglia di provare una nuova esperienza hanno fatto la differenza. Proprio così: come confermato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’attaccante paragonato per alcune movenze a Ronaldo il Fenomeno andrà a giocare all’Orlando City.

La conferma dell’amico

I social sono lo specchio di ciò che accade nel mondo reale e allora un post che riguarda l’uomo mercato del momento non può assolutamente passare inosservato. Cristian Raimondi, collaboratore tecnico dell’Atalanta, ha salutato così Muriel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Raimondi (@cr77_official)

La conferma della trattativa di mercato tra l’Atalanta e l’Orlando City è arrivata in maniera spontanea anche nel mondo virtuale. Un “In bocca al lupo Lucio!” che rimarca l’amicizia tra i due. Raimondi nel post ha anche scritto qualcosa sull’uomo Muriel: “Grande giocatore con il sorriso sempre!!”.