Mazzarri, tremendo risveglio prima del big match | Arriva la notizia che tutti temevano

Il tecnico è disperato e dovrà parlare alla squadra. Ecco che cosa è successo quando ormai manca pochissimo al big match

La stagione del Napoli è un giro sulle montagne russe. Subito dopo lo scudetto è arrivata la delusione di un risveglio assai complicato. La caduta è stata rovinosa e si è toccato probabilmente il fondo con l’esonero del tecnico francese Rudi Garcia.

Dopo di lui ecco Walter Mazzarri, cavallo di ritorno che nelle ultime partite ha fatto ritrovare ai suoi maggiore compattezza e qualche punto in più. Merito soprattutto degli interpreti, con un Khvicha Kvaratskhelia che è tornato ad essere decisivo e pronto a trascinare la squadra.

L’obiettivo minimo dei partenopei, quel 4° posto che permette ai club di sognare nelle notti di Champions League, è distante soltanto 4 punti. Il problema è che la lista delle squadre che ambiscono a quella posizione è molto lunga. Basta un passo falso per rimettere tutto in gioco.

Il cammino del Napoli in campionato e in Europa può cambiare da un momento all’altro. A volte è necessario guardare anche in casa degli avversari per capire che momento sta vivendo. Il conto alla rovescia è tornato.

Un ritorno in grande stile

Ha già annunciato che a fine stagione lascerà il club che ha amato e nel quale ha giocato quasi per tutta la carriera. Xavi però vuole lasciare come si deve e il ritorno della Champions League di per sé porta motivazioni extra persino a un gruppo che sta affrontando delle difficoltà.

Mancano solo 14 giorni alla sfida contro il Napoli e i blaugrana fanno i conti con i giocatori indisponibili. Ci sono una buona notizia per i catalani e una cattiva per i partenopei. Ecco di cosa si tratta.

Il pericolo numero uno

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri avrà un grattacapo in più in vista della gara contro il Barça in Champions League. Come riporta il quotidiano As infatti l’infermeria sorride al tecnico del Barcellona Xavi, pronto a riabbracciare un calciatore importante, potenzialmente decisivo.

Si tratta dell’attaccante brasiliano Raphinha. Dopo la lesione al bicipite femorale il calciatore ha lavorato sodo per tornare in campo e adesso vede la luce in fondo al tunnel. La scaletta prevede un rodaggio nel match contro il Celta e poi una nuova occasione contro il Napoli. Gli azzurri dovranno giocare una grande gara per provare a superare il turno.