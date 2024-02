Sinner, la bordata arriva in diretta | Nessuna pietà per il campione italiano

Il trionfo a Melbourne è già un ricordo per Jannik: il ritorno in campo è alle porte, ma prima arriva una delusione inattesa.

Da Melbourne a Rotterdam, saltando la tappa di Marsiglia, sempre con un solo obiettivo in testa: vincere. La professione scelta da Jannik Sinner impone alla nuova stella del tennis italiano e mondiale lo stesso “destino” del resto dei colleghi del circuito: trascorrere la stragrande maggioranza dei giorni di un anno solare lontano da casa.

Lo stress fisico e mentale è notevole, ma le emozioni e le soddisfazioni garantite dal raggiungimento di traguardi come la vittoria del primo Slam in carriera ripagano ogni tipo di sacrificio. Quanto successo lo scorso 21 gennaio è entrato nella storia dello sport italiano, ma soprattutto per sempre nella memoria di Jan e del suo gruppo di lavoro.

Il primo Slam non si scorda mai, anche se tutto lascia pensare che a breve l’elenco si aggiornerà e che tra non molto tempo la lista sarà già piuttosto lunga, quasi al punto da rendere ordinario quanto Sinner ha provato sul centrale di Melbourne dopo aver realizzato l’ultimo e decisivo punto nell’epica finale contro Daniil Medvedev.

Gli esami non finiscono mai, anche, se non in particolar modo, quando si è reduci da esperienze soddisfacenti o da obiettivi centrati. Per un traguardo raggiunto ce ne sarà sempre un altro da inseguire e proprio questa è la mentalità che anima Sinner, che dopo un paio di giorni di celebrazioni istituzionali si è subito messo al lavoro in vista dei prossimi tornei.

Sinner, obiettivo vetta del ranking: il piano di Jannik per il 2024

Il calendario del 2024 del campione di Sesto Pusteria, dopo il passaggio per il torneo di Rotterdam, prevede un passaggio sul cemento indoor statunitense. Sinner cercherà risposte positive, e punti per il ranking ATP, a Indian Wells e Miami, torneo, quest’ultimo, che lo ha già visto finalista sconfitto in due occasioni.

Ciò che Jannik ottiene sul campo è frutto di lavoro meticoloso dal punto di vista tecnico e fisico, oltre che di una preparazione mentale che non prevede distrazioni. Per questo l’attuale numero 4 del mondo ha deciso di declinare l’invito di Amadeus di partecipare al Festival di Sanremo 2024: “Sanremo è un bellissimo evento, ma non posso fermarmi e in quei giorni avrò già ripreso ad allenarmi” ha tagliato corto Sinner. Una scelta appoggiata da buona parte dell’opinione pubblica, ma che certo non ha fatto contenti gli organizzatori della kermesse canora.

Sanremo Festival… dello sport: Amadeus accoglie Brignone e “punge” Sinner

Vedere Sinner calcare il palco dell’Ariston avrebbe fatto bene… all’Auditel, ma non solo, ma Jannik ha fatto scelte diverse. La storia del Festival è piena di campioni di varie discipline che si sono trasformate in guest star per una notte e l’edizione 2024 non ha fatto eccezione. Quest’anno è infatti toccato a Federica Brignone, che non ha detto no alla comparsata festivaliera nonostante gli impegni della coppa del mondo di sci. Una decisione apprezzata dallo stesso Amadeus, che non ha risparmiato una frecciata indiretta a Sinner

Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare” sono state le parole con le quali il conduttore ha accolto Federica. In molti, sui social e non solo, c’hanno letto un riferimento al no, seppur garbato, di Jannik, ma non è mancato chi lo ha invece ritenuto solo un ringraziamento a Brignone. Il dubbio resta. Chissà se un giorno Sinner sarà davvero un ospite d’onore del Festival. La quasi certezza è che se e quando avverrà il suo palmares si sarà già arricchito…