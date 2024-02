Italiano bye bye, vado via per giocare titolare | Dopo un solo anno cambia squadra: svelata la prossima meta

Italiano lo saluta, il calciatore dice ufficialmente addio. Un solo anno a Firenze ma ha già scelto la prossima meta

La Fiorentina continua e conferma sempre più la validità del suo percorso di crescita. La squadra guidata da Vincenzo Italiano, grazie anche ad un’ottima società alle spalle, sta facendo sempre meglio, stagione dopo stagione.

La scorsa annata, seppur con amarezza, l’ha chiusa con il raggiungimento di due finali. La prima di Coppa Italia, persa contro l’Inter di Simone Inzaghi, la seconda di Conference League, persa contro il West Ham di David Moyes.

Quest’anno sono rispettivamente agli ottavi di Conference League, in semifinale di Coppa Italia nella quale affronterà l’Atalanta di Gasperini ed occupano la sesta posizione in campionato, a -2 punti dal quarto posto e con una partita in meno a causa della Supercoppa.

Nonostante l’unico punto conquistato nelle ultime tre partite disputate, l’andamento della Viola fa ben sperare ai tifosi. L’obiettivo per il campionato, adesso che siamo oltre la sua metà, è chiaro: vogliono qualificarsi per la Champions League, che manca da 14 anni.

Crescita costante

I giocatori della Fiorentina hanno sicuramente fatto la loro parte, ma ciò che ha permesso alla squadra di proprietà di Rocco Commisso di fare questo enorme salto di qualità è stato sicuramente Vincenzo Italiano e la sua insistenza nel limare le imperfezioni viste lo scorso anno, soprattutto durante le finali disputate.

Una squadra che ha molta più consapevolezza rispetto alla scorsa stagione, che è molto più compatta in ogni zona di campo e appare molto più concentrata durante la partita, non lasciandosi più andare in errori di deconcetrazione che le sono costati carissimo.

Punto sul mercato

La dirigenza della società Viola è al lavoro sia in entrata, sia in uscita per garantire al tecnico la miglior rosa da qui, sino al termine della stagione. Dopo gli acquisti di Andrea Belotti in prestito oneroso dalla Roma e Davide Faraoni dall’Hellas Verona, si occupa delle cessioni, con il mercato che è ad un passo dalla chiusura.

Il primo indiziato a lasciare la Fiorentina è Antonin Barak, centrocampista ceco, classe 1994. Nonostante sia arrivato solamente lo scorso mercato invernale, c’è già aria di addio. Su di lui era in pole il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che però sembra aver interrotto la trattativa; c’è dunque spazio per altre due società italiane, il Torino ed il Cagliari, che gli garantirebbero più minutaggio. La Fiorentina è pronta a trattare nell’ultimo giorno di mercato, cedendo però unicamente a titolo definitivo.