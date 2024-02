Ronaldo chiama, l’amico risponde: ‘Altro che Serie A’ | Via dall’Europa per una cifra spaventosa

Il calciatore ha scelto in cuor suo quella che sarebbe la nuova destinazione. Il mercato concede una nuova chance al campione.

Una stella può brillare da sola ma esistono anche infinite possibilità per amplificare il suo bagliore. È quello a cui sta pensando la dirigenza del club che ha appena messo nel mirino il campione. Si tratta di un calciatore dal curriculum davvero invidiabile, incappato in una serie di eventi sfortunati dal punto di vista personale e sportivo.

Il mercato può riaccendere il suo entusiasmo e quello dei suoi nuovi tifosi. Tutti lo aspettano e ci sarebbe un compagno speciale ad accoglierlo a braccia aperte, Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, secondo in classifica con l’Al Nassr, ha probabilmente invitato il suo club a concludere una nuova trattativa per alzare ulteriormente il livello.

Il calciatore è stato proprio negli ultimi mesi corteggiato da diversi club, alcuni anche italiani ma questa offerta può veramente far saltare il banco. Le esperienze in carriera sono davvero tante, con trofei vinti e stadi davvero maestosi all’interno dei quali esprimersi ai massimi livelli.

Oltre all’indubbia opportunità di tipo economico, questa volta potrebbe risultare decisiva anche l’amicizia con l’asso portoghese. A questo punto la volontà del giocatore sembra diventare quasi un fattore secondario. Soltanto al pensiero scappa un sorriso ad entrambi.

Nuova chiamata in arrivo

Ha vestito le maglie di Manchester United e Real Madrid, ha condiviso lo spogliatoio con campioni e leggende. Ha vissuto sulla propria pelle l’emozione di conquistare una Coppa del Mondo nel 2018. Adesso il calciatore è pronto per un nuovo step, forse l’ultimo, di una carriera straordinaria.

Secondo il Daily Star Raphael Varane è pronto a imbarcarsi per l’Arabia Saudita. Ad attenderlo ci saranno l’amico CR7 e una pioggia di milioni di euro. Difficile dire di no a questa ipotesti.

Offerta da capogiro

Quando si parla di Arabia Saudita le cifre che girano non sono mai banali. L’offerta dell’Al Nassr per Varane sarebbe da 50 milioni di sterline. Sì, avete letto bene. A queste condizioni sembra impossibile un rifiuto da parte del diretto interessato, sicuramente tra i migliori interpreti del ruolo nel nuovo millennio.

CR7 e il suo Al Nassr vogliono agganciare la vetta della classifica. In rosa, Varane troverebbe anche l’ex United Alex Telles e l’ex Manchester City Aymeric Laporte. Un motivo in più per prendere il primo volo disponibile e godersi una nuova fase della carriera.