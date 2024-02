“Ci siamo sentiti su Instagram”: Lukaku, l’ex compagno sgancia un bolide | I nerazzurri possono riprenderlo

Clamorosa indiscrezione di mercato. L’attaccante può tornare in nerazzurro dopo soltanto un anno di distanza dal fattaccio.

Da Re di Milano a calciatore odiato e rinnegato dalla stragrande maggioranza della tifoseria interista. La storia d’amore di Romelu Lukaku con il club milanese è un odi et amo catulliano. Non si può che definire così un percorso nato sotto una buona stella, con la vittoria dello scudetto con Antonio Conte in panchina. Il problema semmai è quello che è successo più tardi.

Simone Inzaghi lo avrebbe trattenuto volentieri ad Appiano. Soltanto pochi allenamenti per saggiarne i colpi e la potenza atletica dopodiché il trasferimento record a Londra. Come si possono rifiutare di questi tempi oltre 100 milioni di euro?

Il capolavoro del duo Marotta-Ausilio ha permesso di rivedere Big Rom in nerazzurro in prestito, con tutti i presupposti per continuare insieme anche per le stagioni successive. E invece qualcosa si è rotto tra l’attaccante e la squadra nerazzurra.

Non è decisamente piaciuto alla dirigenza il flirt del grande ex con Juventus e Milan. In particolare i bianconeri se fossero riusciti a cedere Vlahovic ora avrebbero probabilmente il belga in campo al fianco di Federico Chiesa. Un’altra storia e altri scenari. Ora il mercato potrebbe nuovamente sconvolgere tutto.

Pronto a fare la differenza

Con la maglia della Roma, l’unica squadra che lo ha voluto fortemente la scorsa estate, Lukaku ha ritrovato il sorriso, prima di essere condizionato dall’addio a José Mourinho. Il destino vuole che proprio sabato prossimo l’avversario dei giallorossi sia la “sua” Inter.

Un amore diventato presto tradimento. I suoi ex tifosi non possono vederlo nemmeno dipinto su un muro. L’attaccante ha sicuramente dimostrato in questi anni di poter fare la differenza. C’è qualcuno in particolare che continua a sentirlo ed è pronto a giurare sul suo prossimo club.

Prove di LuLa

Ora in campo c’è la ThuLa, la coppia gol composta da Thuram e Lautaro Martinez. In origine al posto del francese c’era proprio Lukaku. Sebastiano Esposito, anche lui ex nerazzurro, ha parlato a Cronache di Spogliatoio dei due attaccanti, mettendoli comunque su un piano molto alto.

“Lautaro è tra i migliori al mondo, insieme ad Haaland e Lewandowski. Lukaku? Ci sentiamo su Instagram quando riesce visti i tanti messaggi, lui cambia spesso numero”. Il bomber della Sampdoria non dimentica gli allenamenti ad osservare due grandi campioni che in nerazzurro sono riusciti a vincere uno scudetto. Ora sono avversari e questo Thuram non sta facendo rimpiangere Big Rom.