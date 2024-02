“È giunta l’ora di separarci”: Allegri, è stato bello finché è durato | Annuncio poco fa

La Juventus valuta la posizione del tecnico. Per il futuro i tifosi vorrebbero altro: ecco cosa può succedere.

Cosa sarebbe successo e di cosa staremmo parlando adesso se l’occasione sui piedi di Dusan Vlahovic fosse stata tramutata in gol dall’attaccante? Se lo stanno chiedendo i tifosi bianconeri, usciti ridimensionati dal confronto con l’Inter ma comunque orgogliosi della prestazione della propria squadra.

Diversi addetti ai lavori hanno lodato naturalmente l’Inter, che ha dimostrato ancora una volta di essere la migliore squadra d’Italia ma per circa 45 minuti i bianconeri hanno profuso il massimo impegno, provando a mettere in difficoltà un organico superiore a quello di Massimiliano Allegri.

Proprio il tecnico livornese, a fine partita, parlerà di una gara equilibrata. Il risultato finale potrebbe far pensare a un confronto alla pari, quando in realtà Calhanoglu e compagni hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente sul pezzo e affamati di vittorie.

Simone Inzaghi ha battuto Massimiliano Allegri. Ora i tifosi chiedono spiegazioni e vogliono capire che tinte avrà un eventuale futuro ancora insieme. Dalla valorizzazione dei giovani alla possibilità di acquistare campioni pronti a vincere subito. La Juventus è a un bivio.

Il futuro è già scritto

Molti quotidiani sportivi hanno scritto di un Massimiliano Allegri ormai vicino al rinnovo di contratto o quantomeno pronto a restare alla guida della Juventus anche nel corso della prossima stagione. Se il risultato finale dovesse essere questo, un secondo posto miracoloso, chi potrebbe ribellarsi di fronte alla scelta dettata dalla continuità?

Il Football Director Cristiano Giuntoli è un sostenitore del tecnico livornese e all’orizzonte non sembrano esserci scossoni. O forse sì. Qualcuno non la pensa in questo modo.

Tempo scaduto

Allegri via dalla Juve? Sì ma solo a certe condizioni. Si tratta di una sentenza emessa sul web per volontà di un utente su X. Come scritto dopo la sconfitta contro l’Inter infatti l’utente si è sfogato contro colui che viene considerato il responsabile numero uno della débâcle.

Hai fallito. Di nuovo. Per l’ennesima volta. É giunta l’ora di separarsi. pic.twitter.com/ynINY20A0p — Kakashi Kloppiano-San Remo edition (@KakashiSoF) February 4, 2024

Massimiliano Allegri e la Juventus in realtà proprio in queste ore starebbero già pianificando un’altra stagione insieme. Il secondo posto finale, anche alla luce dei valori diversi dalla capolista Inter, rappresenterebbe un capolavoro del tecnico livornese. La Juve non giocherà un calcio spettacolare ma è finora l’unica ipotetica antagonista di Lautaro Martinez e compagni.