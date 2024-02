Lotito, occasione ghiottissima: l’attaccante vuole la Lazio | Serve solo una chiamata

Il club biancoceleste non si è mosso durante il mercato di gennaio: tifosi e Sarri delusi, ma si apre una pista inattesa per l’estate.

L’immobilismo sul mercato di gennaio, unito alla recente flessione nei risultati e nel livello delle prestazioni della squadra, hanno fatto riemergere una certa tensione in casa Lazio. All’indomani della chiusura della sessione di trasferimenti i tifosi hanno fatto sentire la propria voce.

Striscioni piuttosto pesanti sono stati esposti dalle parti di Formello. Il destinatario principale è stato il presidente Claudio Lotito, accusato di non aver rinforzato la rosa in maniera adeguata alle necessità emerse nella prima metà di stagione, caratterizzata da qualche alto e basso di troppo.

Anche l’allenatore Maurizio Sarri è però finito nell’occhio del ciclone. Dopo essere stato osannato dalla tifoseria per alcuni risultati, in particolare il derby vinto contro la Roma in Coppa Italia, l’ex allenatore della Juventus è stato ritenuto co-responsabile della situazione creatasi a gennaio e di non aver richiesto rinforzi con la necessaria decisione.

La coda dell’inverno sarà ricca di impegni chiave per capire dove i biancocelesti potranno arrivare al termine della stagione. La squadra è ancora in corsa su tre fronti, sebbene gli avversari in Champions League e in Coppa Italia, Bayern Monaco e Juventus, non inducano all’ottimismo. In campionato è invece ancora tutto aperto.

Tensione Lazio, tifosi infuriati dopo il deludente mercato di gennaio

La classifica è molto corta nella lotta per il quarto posto, unico obiettivo ancora perseguibile per la Lazio, i cui tifosi sono rassegnati da tempo circa l’impossibilità di ripetere il secondo posto centrato nella passata stagione. Le squadre da superare sono però molte ed è evidente che qualche ritocco sul mercato avrebbe portato benefici non solo sul piano tecnico.

Il presidente Lotito e il ds Fabiani hanno comunque provato a rinforzare l’organico, in particolare nel settore offensivo. La trattativa per Ryan Kent, esterno d’attacco inglese in forza al Fenerbahce, è sfumata proprio pochi minuti prima delle 20 del 1° febbraio, per volontà del giocatore. A mercato chiuso è però emerso che i biancocelesti sono stati vicini ad ingaggiare un altro giocatore.

Mercato Lazio, fari sull’Inghilterra: nel mirino il gioiellino Morgan Whittaker

Il giocatore nel mirino era Morgan Whittaker, uno dei giovani prospetti più apprezzati del panorama inglese. L’attaccante del Plymouth Argyle, classe 2001, utilizzabile come esterno o seconda punta, sta vivendo una stagione esaltante con il club militante in Championship, viaggiando alla media di un gol ogni due partite. Per assicurarselo la Lazio si era spinta ad offrire 10 milioni, ma il club inglese ha resistito, rilanciando fino a 18, cifra che i biancocelesti non hanno voluto proporre.

Le trattative potrebbero ripartire in estate dal momento che per età e caratteristiche il profilo di Whittaker farebbe molto comodo alla Lazio, ma è facile immaginare che ci sarà concorrenza. Il giocatore, intanto, intervenuto a BBC Radio Devon, si è detto contento di essere rimasto a Plymouth, ma anche interessato alla possibilità di approdare a Roma: “Ho sempre pensato che alla fine sarei rimasto, ma quando c’è l’interessamento di una squadra come la Lazio vuol dire che si sta facendo bene. Ringrazio i tifosi, perché senza di loro non avrei potuto fare così bene e non ci sarebbe stata neppure la richiesta della Lazio”. Il futuro, quindi, è tutt