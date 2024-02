Mercedes, scelto l’erede di Hamilton | I ferraristi non riescono a crederci: prendono proprio lui

I tifosi della Ferrari sono increduli. Mercedes ha presa la sua decisione: scelto l’erede di Lewis Hamilton

Da qualche giorno è uscita una notizia che ha totalmente sconvolto gli appassionati di motori, in particolare i tifosi della Formula 1. Si tratta di Lewis Hamilton, uno dei piloti migliori di sempre ed il più vincente, insieme a Michael Schumacher, con 7 titoli mondiali in bacheca, il quale lascerà nel 2025 la Mercedes.

Una data da segnare nella storia dello sport e da evidenziare sul calendario, poichè rappresenta un cambiamento epocale e la fine di un’era. Giovedì 1 febbraio, la scuderia di Brackley ha ufficializzato il termine del rapporto con il pilota che durava da oltre 10 anni, tramite i propri canali social.

Il pilota britannico era arrivato alla guida della freccia d’argento nel 2013, dopo aver terminato la sua avventura di oltre 6 anni con la Mclaren. Nel corso di questo decennio è stato in grado di vincere 6 campionati, contribuendo anche a vincere 8 campionati costruttori.

A metà 2023 Hamilton estese il suo contratto firmando un biennale, il quale era però composto da un accordo che prevedeva una opzione per il rilascio anticipato a fine 2024. Di fatti, così è stato, a partire dalla stagione del 2025 correrà in un’altra scuderia.

Sogno realizzato

Lewis Hamilton correrà ufficialmente per la Ferrari. Un sogno che si è trasformato in realtà per i tifosi del cavallino rampante, i quali non credevano alle voci circolate, ma che hanno cancellato ogni dubbio grazie al tweet ufficiale della scuderia di Maranello.

Un sogno realizzato anche per lo stesso Hamilton, il quale ha sempre espresso la volontà di correre per la rossa. Lo farà insieme a Charles Leclerc, con Carlos Sainz che non rinnoverà il suo contratto e cambierà monoposto.

Il sostituto

La Mercedes è alla ricerca di un sostituto, seppur sarà complicato ottenere gli stessi risultati di uno dei piloti più vincenti della storia di questo sport. Ciò che è certo è che questa stagione punterà tutto su George Russell, pilota molto rapido e forte, ed uno dei candidati al titolo.

L’altro sedile della monoposto rimarrà dunque libero. Molti pensano ad un secondo pilota che possa far ancor più fuoriuscire Russell, ma all’interno di questo scenario ci potrebbe essere la folle idea di portare Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, nuovamente in F1. Il tedesco è fermo da due stagioni, ma ha “soli” 36 anni e una stagione intera per rimettersi in gioco, e avrebbe la possibilità di ripartire da un top team come la Mercedes.