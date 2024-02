“Accordo pluriennale”: Roma, finalmente ci sono le firme | Ecco l’annuncio che aspettavano tutti

L’inizio dell’era De Rossi ha fatto tornare l’ottimismo in casa giallorossa: definito un nuovo affare, tifosi in festa.

Il sorpasso ai cugini della Lazio, distanziati come mai era successo in questa stagione e il sensibile avvicinamento alla zona Champions League. Il tutto senza aver perso neppure un grammo dell’infinito amore dei propri tifosi. Il post Mourinho in casa Roma è iniziato nel migliore dei modi.

Il merito del buon momento che sta vivendo il club giallorosso è di tutti. In principio dei giocatori, che ben si sono adattati con effetto immediato alla gestione di Daniele De Rossi. Anche lo stesso allenatore è stato però molto bravo a farsi apprezzare dallo spogliatoio, grazie ad un approccio felice dal punto di vista umano e non solo.

L’ex Capitan Futuro ha stravolto la squadra sul piano tattico, raccogliendo risultati fin sorprendenti e legittimando quindi la scelta della società di imprimere la svolta nella guida tecnica, benché questa sia stata imprevista nei tempi e nei modi e non certo gradita alla stragrande maggioranza del popolo giallorosso.

Solo dopo altri e più probanti test si potrà comunque esprimere un giudizio più attendibile sul nuovo corso della Roma, ma quel che è certo è che, anche grazie alle efficaci mosse effettuate durante il mercato di gennaio, si può guardare con ottimismo al proseguimento della stagione su entrambi i fronti.

Roma, De Rossi “cancella” Mourinho: torna l’entusiasmo nella tifoseria

La corsa al quarto posto è infatti apertissima, ma anche in Europa la Roma ha le carte in regola per fare strada come avvenuto nelle ultime due stagioni sotto la guida di José Mourinho. Il sogno di raggiungere la terza finale in tre anni è vivo, anche se l’ostacolo Feyenoord ai playoff di Europa League non sarà dei più semplici.

Un’altra conseguenza non trascurabile dell’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma riguarda anche il clima di rinnovata serenità che si respira attorno alla squadra. In campo si vede meno tensione rispetto al recente passato e pure dall’esterno l’intera società viene vista in modo diverso. Insomma, l’addio di uno degli allenatori più famosi del mondo è stato indolore, anche sul piano commerciale.

Roma nel futuro: ufficiale un nuovo accordo commerciale

La fama di De Rossi, al netto della notevole popolarità avuta da quest’ultimo come calciatore, non è ancora paragonabile a quella di Mourinho, eppure la Roma continua ad attirare sponsor. L’ultimo in ordine cronologico è IBL Banca, che dalla giornata di lunedì 5 febbraio è diventato Official Banking Partner del club giallorosso nella categoria Centurion.

A darne comunicazione è stato lo stesso club attraverso i propri canali. A unire la Roma e IBL Banca, oltre alla vicinanza geografica, è l’anno di fondazione, il 1927. Il brand dell’istituto bancario sarà presente anche al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria e allo stadio Tre Fontane, oltre che all’Olimpico in occasione delle partite casalinghe. “Siamo davvero entusiasti di essere al fianco di un Club con una lunga storia e una forte identità e di un pubblico che segue la squadra con un attaccamento fuori dal comune” le parole di Simone Lancioni, Responsabile Marketing e Advertising di IBL Banca. La nuova era in casa Roma è iniziata. In campo e non solo.