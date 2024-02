“Tra i migliori in tutta Europa”: la Juve fa un affare | Dal primo luglio sarà bianconero

Bianconeri tra corsa allo scudetto e mercato: Cristiano Giuntoli e i tifosi pregustano un’estate da protagonisti.

L’inatteso pareggio contro l’Empoli ha rovinato i piani della Juventus nella rincorsa allo scudetto. Proprio quando Max Allegri stava iniziando, se non a gettare la maschera sul tema, quantomeno a allargare il sorriso circa l’obiettivo minimo della stagione, la qualificazione alla prossima Champions League, la testa della classifica appena conquistata è sfumata dopo appena 90 minuti.

La gara contro i toscani ha mostrato i vecchi difetti dei bianconeri, protagonisti di un approccio al match troppo molle, al netto dell’espulsione di Milik che ha fatalmente messo la gara in salita. Il vantaggio però la Juventus l’aveva trovato e in pochi si sarebbero aspettati che a tradire sarebbe poi stata proprio la fase difensiva.

Solo ieri sera i torinesi hanno sfidato i nerazzurri a San Siro, ma facendo un passo indietro la vittoria dell’Inter in casa della Fiorentina avrebbe comunque trasferito ai bianconeri l’obbligo se non di vincere a ogni costo la sfida al vertice, quantomeno il “consiglio” di provarci, alla luce della gara da recuperare che attende la squadra di Inzaghi (a causa della Supercoppa vinta in Arabia).

Fatto sta che l’orizzonte in casa Juventus è senz’altro meno terso rispetto a qualche giorno fa. Sarà anche per questo che le ultime ore sono state caratterizzate dalle voci su un possibile acquisto last minute a centrocampo al quale starebbe lavorando Cristiano Giuntoli con Giovanni Manna.

Il tesoro della Juventus: i bianconeri si coccolano i propri giovani

Oltre a Tiago Djalò, quindi, Max Allegri potrebbe accogliere un altro volto nuovo e magari convocarlo già per la sfida di San Siro. “Merito” della cessione al Palermo di Filippo Ranocchia, che ha sbloccato l’indice di liquidità, mentre non ha influito in tal senso la mancata cessione di Moise Kean all’Atletico Madrid, dal momento che l’attaccante si sarebbe mosso solo in prestito.

Il tutto in attesa del mercato estivo, quando si dovrebbe tornare a vedere una Juventus competitiva anche sul fronte acquisti di prima fascia, grazie agli ormai più che probabili incassi legati al ritorno in Champions League, che dal 2024 avrà peraltro una formula nuova e ancora più remunerativa, ma anche grazie a una possibile cessione illustre che il club dovrebbe concludere proprio al termine del campionato.

Matias Soulé verso il ritorno alla Juventus: ma il futuro è da scrivere

Il maggior iniziato in tal senso è Matias Soulé, ma al momento non c’è alcuna certezza circa il futuro del fantasista argentino classe 2003, protagonista con il Frosinone di una prima parte di stagione da incorniciare. Allo stato attuale è dato sapere solo che Soulé resterà in Ciociaria fino a giugno, dopo aver rifiutato una ricca proposta dall’Arabia Saudita.

A confermarlo è stato il ds del Frosinone Guido Angelozzi ai microfoni di DAZN: “Soulé ha ricevuto una proposta importante dall’Arabia. C’erano in ballo tanti soldi anche per la Juve, ma il ragazzo ha preso un impegno e resterà al Frosinone almeno fino a giugno”. Parole che confermano come anche la Juve non abbia preso in considerazione la proposta arrivata. Chiara l’intenzione di valutare con calma il futuro del giocatore, che dal 1° luglio tornerà a tutti gli effetti ad essere un giocatore bianconero: il suo ritorno a Torino potrebbe essere ostacolato dall’esplosione di Kenan Yildiz, ma nulla vieta di pensare che in estate possa scatenarsi un’eventuale asta internazionale.