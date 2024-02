Allarme Klopp, dopo l’addio arriva l’annuncio: ‘Chiamata importante dal dottore’ | Cosa sta succedendo

Il tecnico del Liverpool sorprende ancora dopo aver monopolizzato l’attenzione dei media. Nuovo annuncio in arrivo?

Scrivere la storia di un club inglese attraverso la vittoria di titoli ha a che fare con il mestiere dell’allenatore, entrare nella mente dei tifosi è tipico delle persone empatiche. Il feeling che si è creato tra l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp e i suoi tifosi è qualcosa di unico, speciale.

Il manager tedesco ha da poco annunciato il suo addio al club che lo ha aiutato a consacrarsi tra i top manager del nuovo millennio. I tifosi avranno bisogno di ancora un po’ di tempo per abituarsi all’idea ma il calcio come la vita corre veloce e non aspetta.

Sarà una Premier diversa senza l’ex Borussia Dortmund. L’uomo capace di interpretare un calcio molto rock, tecnico ma veloce. Come quelle canzoni che ti entrano subito in testa e che diventano colonne sonore dei tuoi momenti migliori.

Per il futuro dei Reds già si parla di Xabi Alonso, protagonista dell’ottimo momento del Bayer Leverkusen in Bundesliga. Ci sarà tempo per riparlarne e capire quale sia il profilo più adatto al progetto del club del Merseyside. Ora è giunto il momento di un altro attesissimo appuntamento.

Chiamata in arrivo

Se esiste un aspetto del Klopp uomo che mancherà eccome a tifosi e giornalisti è proprio la sua proverbiale fantasia. Il 56enne di Stoccarda ha sempre la battuta pronta e il suo sorriso a 36 denti è un elemento così genuino in un mondo ricco di apparenza.

Proprio nell’ultima conferenza stampa l’allenatore ha dovuto interrompere il giornalista di turno per un altro tipo di annuncio. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Ecco che cosa è successo. La chiamata in arrivo non cambierà forse il suo futuro ma merita una risposta.

La visita più importante

“Chiedo scusa, era il dentista”. Così il manager del Liverpool ha interrotto la domanda del giornalista in sala stampa dopo i tentativi di chiamata del suo dottore. Tra le risate generali il tecnico ha posto l’attenzione sulla telefonata in un momento così poco opportuno.

“Dev’essere davvero importante”. Ovviamente Klopp non ha risposto ma questo siparietto fa capire una volta di più come un personaggio del suo calibro ci tenga a sdrammatizzare e prendere spesso con sana leggerezza ciò che gli capita. Chissà se ha caricato in questo modo anche i suoi giocatori prima di una partita da dentro o fuori.