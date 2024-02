Amici, amici… e poi ti rubano la macchina | Calcio italiano senza parole: adesso rischia grosso

Il protagonista della vicenda fa parlare di sé non per le giocate in campo ma per l’ultima bravata. Ecco cosa è successo.

Fuga per la libertà

È successo davvero. Quella che potrebbe essere tranquillamente la scena di un film è invece realtà. Come riporta il TGR RAI Alto Adige infatti in casa Südtirol sono state prese delle decisioni importanti.

Il club altoatesino ha infatti allontanato il giovane centrocampista Amney Moutassime, calciatore classe 2004 della Primavera, per aver rubato un’auto a un compagno di squadra. I dettagli sulla vicenda fanno davvero riflettere.

I dettagli della vicenda

Il calciatore non era solo ma è stato aiutato da due complici nel furto, per poi scappare dalla polizia una volta scoperto. Scene da film più che cronaca sportiva. Moutassime si è reso protagonista di un inseguimento a 100 km/h per le strade del centro e dopo essere stato fermato è stato trovato anche senza patente.

La società ha deciso di allontanarlo per violazione del Codice Etico e adesso il calciatore dovrà rispondere anche per il furto dell’auto oltre che per la resistenza alla polizia. Moutassime aveva esordito lo scorso 23 dicembre in Serie B contro la Reggiana ma adesso il suo percorso da calciatore potrebbe essersi complicato.