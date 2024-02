Marotta sceglie la pazienza: il vero fuoriclasse lo porta in estate | Accordo raggiunto e tifosi impazziti

L’accordo è stato raggiunto e verrà ufficializzato nelle prossime settimane. Marotta ha colpito ancora: in arrivo un top player

Il calciomercato invernale dell’Inter di Steven Zhang è ufficialmente terminato. Un mercato nel quale ci sono stati pochissimi movimenti, affidandosi con decisione alla rosa attuale che sta ottenendo risultati più che positivi sotto la guida di Simone Inzaghi.

In entrata hanno acquistato Tajon Buchanan per una cifra intorno ai 7 milioni di euro + bonus, per sostituire Juan Cuadrado infortunato da inizio stagione. In uscita hanno ceduto in prestito sia Lucien Agoumè al Siviglia, sia Eddie Salcedo in Serie B, al Lecco, dopo l’esperienza all’Eldense in Liga2.

Dato l’andamento attuale della squadra, per la dirigenza nerazzura non era necessario intervenire. L’Inter ha già vinto il primo trofeo stagionale, la Supercoppa contro il Napoli di Mazzarri ed è in lotta per il campionato e la Champions League.

In Europa dovranno affrontare l’Atletico Madrid di Simeone, mentre i campionato sono primi da inizio stagione. 54 punti conquistati in 21 gare disputate, una in meno rispetto alle altre contendenti, con il miglior attacco del campionato (50 gol fatti) e la miglior difesa (10 subiti).

Sguardo al futuro

La società è concentrata prettamente sul calciomercato estivo e sull’acquisizione di nuovi profili a parametro zero. Il primo è Medhi Taremi, attaccante iraniano del Porto già seguito la scorsa estate, che però non approdò a Milano per la richiesta troppo alta da parte dei portoghesi di circa 30 milioni di euro.

Il file Taremi è rimasto però sempre aperto e la trattativa per questa estate sembra essersi sbloccata. A meno di sorprese, con l’addio oramai quasi certo di Arnautovic e Sanchez, sarà il nuovo attaccante dell’Inter la prossima stagione, poichè è in scadenza di contratto.

Top player in arrivo

Taremi non è il solo che firmerà a zero per l’Inter a giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha comunicato al Napoli l’esistenza di una trattativa in corso per Piotr Zielinski, centrocampista polacco che milita nel Napoli dal 2016.

Per il classe 1994 è pronto un contratto quadriennale da 4.5 milioni di euro che verrà firmato nelle prossime settimane, prima della sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Nonostante un anno di trattative con la squadra partenopea, non ha trovato l’accordo con il presidente De Laurentiis ed è pronto per la sua nuova avventura dall’altra parte dell’Italia, a Milano, con la sua nuova casacca nerazzurra.