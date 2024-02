Io l’ho comprato e tu non lo schieri | Lotito perde la pazienza: è pronto a un drastico provvedimento

Da titolare a panchinaro, Lotito dice basta: cambiamenti in arrivo in casa Lazio, con nuovi drastici provvedimenti

La Lazio di Claudio Lotito non sta per nulla confermando le aspettative nate ad inizio stagione. I biancocelesti erano una delle candidate della top 4 per la stagione corrente, dopo aver terminato la scorsa in seconda posizione, a 74 punti, con la seconda miglior difesa.

Attualmente la squadra allenata da Maurizio Sarri occupa la settima posizione in campionato, con 34 punti conquistati in 21 gare disputate, con 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ma con una partita da recuperare a causa dell’impegno della Supercoppa.

Supercoppa vinta dall’Inter di Simone Inzaghi, in finale per 1-0 contro il Napoli di Walter Mazzarri. Il nuovo format prevedeva due partite: una tra la vincitrice del campionato(Napoli) e della finalista della Coppa Italia (Fiorentina) e un’altra tra la vincitrice della Coppa Italia (l’Inter) e la seconda classificata in campionato (Lazio).

I bianconcelesti sono usciti alla prima partita contro i nerazzurri, dicendo addio al secondo trofeo stagionale. Gli unici due rimasti sono la Champions League, dovendo però affrontare il Bayern agi ottavi di finale e la Coppa Italia, nella quale dovrà battere la Juventus di Allegri per accedere alla finale.

Cambiamenti in corso

La Lazio si muove con decisione nell’ultimo giorno di mercato, sia in entrata, che in uscita. È interessata a rafforzare il reparto offensivo e difensivo per avere maggiori alternative da schierare e permettersi di far ruotare i propri interpreti più facilmente.

Tra i profili sondati avrebbero preso quota l’esterno del Plymouth, Morgan Whittaker, soprattutto in ottica futura a causa di alcune voci di mercato sull’addio di Felipe Anderson in estate, e su Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors, seguito anche dall’Udinese.

Addio imminente

In uscita, oltre il possibile addio al termine della stagione del terzino destro della Lazio, Adam Marusic, valutato circa 5 milioni di euro, la Lazio lavora per la cessione definitiva di Daichi Kamada, arrivato solamente 6 mesi fa, nel calciomercato estivo.

Il nipponico non è mai riuscito a trovare un ruolo fisso nello scacchiere di Sarri. L’attuale modulo non premia le sue qualità da trequartista, molto simili a quelle di Luis Alberto, che gli viene preferito. Per questi motivi il calciatore ha chiesto la cessione, ma l’operazione sembra difficile da concludere nell’ultimo giorno di mercato. Con molta probabilità, poichè il contratto scade il 30 giugno 2024 con opzione per estenderlo, Kamada lascerà la Lazio al termine della stagione a parametro zero.