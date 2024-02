Baldanzi non basta, la Roma piazza un altro colpo: ‘Ancora attiva sul mercato’ | Arriva uno svincolato

I giallorossi di Daniele De Rossi non si fermano. La squadra ha bisogno di nuovi innesti per un posto in Europa.

Il nuovo volto della Roma è quello di Tommaso Baldanzi. Il talento lascia Empoli per diventare grande e imporsi in una aspirante big del nostro calcio. Un processo che avrà bisogno di tempo ma la dirigenza giallorossa, una volta fiutato l’affare, non ha avuto dubbi su chi puntare.

Il primo abbraccio tra il trequartista e Daniele De Rossi, immortalato in uno scatto, ha già fatto il giro del web e ha il sapore di un passaggio di consegne. Un momento storico per una squadra che vuole lasciarsi alle spalle i veleni e provare a giocare a calcio.

Il calciomercato invernale ha dunque regalato una sorpresa ai romanisti. Resta da capire se questa operazione possa essere stata “ispirata” dalla fragilità cronica di Paulo Dybala, calciatore dal grande talento ma anche capace di lunghe assenze.

In attesa di trovare il giusto equilibrio in campo, con alcuni big match all’orizzonte, il tecnico della Roma proverà a prendere sotto la sua ala protettrice Baldanzi, già capace di castigare gli avversari in scontri molto importanti. Proprio un anno fa il talentuoso centrocampista punì i nerazzurri a San Siro.

La Roma vuole di più

Il general manager Tiago Pinto ha lasciato la Capitale ma in un certo senso la Roma ha raccolto fino all’ultimo i frutti del suo lavoro. I giallorossi hanno accolto anche Angelino dal Lipsia e non sono intenzionati a fermarsi.

L’obiettivo è quel posto in Europa che ti permette di trasformare una buona stagione in un’annata memorabile. Da qui si riparte con il lavoro e la determinazione. De Rossi e i suoi ragazzi vogliono di più e sanno che questo popolo merita una grande soddisfazione.

Nuovo colpo in arrivo

La Roma e i tifosi ci credono: il quarto posto che vale un posto nella gloriosa Champions League è alla portata. Ecco perché ulteriori sforzi sul mercato saranno fatti per quell’obiettivo.

Secondo Marco Paolo Puleo, delegato per la Lombardia dell’ADISE (Associazione Direttori Sportivi, ndr) il mercato della Roma non è ancora chiuso. A TMW Radio il dirigente si è espresso così: “So che la Roma è ancora in movimento e credo che un altro colpo ancora lo faccia”. La dirigenza è sempre al lavoro per eventuali nuove opportunità, queste volte appartenenti al mercato degli svincolati.