La nostra richiesta è questa: il Milan stabilisce il prezzo | Flop totale e cessione imminente

Il club rossonero ha deciso: il calciatore dovrà trovarsi un’altra sistemazione visto che non fa più parte del progetto.

Non è sicuramente entrato nel cuore dei tifosi a San Siro, abituati negli anni d’oro ad applaudire grandi campioni. Il calciatore ha chiuso una parentesi e sarebbe anche pronto ad aprirne un’altra. La sua carriera, dopo un importante successo di squadra, ha subito una brusca frenata.

A Milanello i dubbi sono diventati sempre più grandi fino a tramutarsi in certezze. Arrivato dopo lo scudetto, il calciatore avrebbe dovuto trascinare la squadra verso nuovi trionfi e colmare una lacuna in un reparto specifico del campo. Qualcosa non è andato come la dirigenza avrebbe voluto.

Non sono arrivate quelle prestazioni in grado di far chiudere agli uomini mercato del Milan un dossier aperto da tempo. Tra valutazioni anagrafiche e tecnico-tattiche infatti c’è ancora molto da fare e Stefano Pioli non vorrebbe usare questo alibi come un’arma a disposizione.

La squadra intanto si concentra sui prossimi impegni e non vuole distrarsi. Dopo la delusione europea c’è un campionato ancora da giocare. In società c’è chi ha deciso cosa fare e qual è la cifra richiesta per dare concretezza a questo cambiamento.

Flop e addio

Il suo arrivo a Milanello avrebbe dovuto portare esperienza internazionale e quei gol pronti ad aiutare il Milan nelle notti europee. Così non è stato. Chiusa una parentesi, non c’è stato il tempo di vivere una nuova primavera.

La storia in rossonero di Divock Origi è stata un horror. Il calciatore belga, in prestito al Nottingham Forest, non sembra aver imparato la lezione. Oltre a mancare i gol, caratteristica fondamentale di un attaccante, anche la presenza in campo è stata troppo altalenante.

La trattativa

Il Milan sta cercando di cedere il belga ma non sarà così semplice. Secondo il quotidiano torinese Tuttosport infatti la compagine americana del Los Angeles FC avrebbe messo gli occhi sull’attaccante, contattando i rossoneri per intavolare una trattativa vera e propria.

Il Milan dal canto suo chiede 5 milioni di euro, da corrispondere al club rossonero dopo una iniziale fase in cui il giocatore verrebbe preso in prestito. Queste sono le condizioni per non far saltare l’operazione e liberare spazio in rosa per un nuovo arrivo. Il vice Giroud avrà un altro nome e arriverà probabilmente a giugno. Gli uomini mercato del Milan concentreranno gli sforzi proprio per quell’obiettivo.