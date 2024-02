Penna in mano e firma sul contratto | Atalanta, colpo sul filo di lana | A fine mercato preso il terzino

I tifosi della Dea sognano il ritorno in Champions League: la squadra di Gasperini vola e la dirigenza non si ferma sul mercato.

Non c’è il tre… senza il quattro. Dopo due anni di assenza l’Atalanta punta a tornare protagonista nel palcoscenico più prestigioso per un club europeo, quello della Champions League. L’obiettivo sognato dai tifosi e dalla proprietà sembra tutt’altro che irraggiungibile.

Il girone di ritorno è appena cominciato, ma la Dea sembra essere pronta a giocarsi le proprie carte insieme al folto gruppo di concorrenti che gravitano attorno al quarto posto. In virtù di un ottimo stato di forma mentale e psicologico la squadra di Gasperini potrebbe anzi provare ad insidiare la terza posizione del Milan.

Oggi i rossoneri sono lontani 10 punti, ma nei primi due scontri diretti della stagione tra campionato e Coppa Italia il Diavolo ha dovuto soccombere di fronte a De Roon e compagni, che hanno pure una partita da recuperare, seppur contro la capolista Inter.

I frutti del mercato estivo condotto dalla coppia D’Amico-Congerton si stanno vedendo a partire dalla “scommessa” De Ketelaere, che a Bergamo sembra aver trovato il posto giusto per affermarsi dopo la stagione d’esordio in A con più ombre che luci proprio al Milan. Il fantasista belga si sta consacrando in un ruolo ancora più offensivo e viaggia verso il riscatto da parte dell’Atalanta.

Atalanta, mercato e programmazione: il sogno Champions è vivo

Il tutto ancora in attesa della definitiva esplosione di Gianluca Scamacca e dell’esordio in A di El Bilal Touré, l’acquisto più costoso della storia del club, out da luglio per un serio infortunio. Insomma, anche se a Gasperini non piace esporsi sugli obiettivi da raggiungere, nascondersi rischia di diventare sempre più difficile, anche in virtù del fatto che la dirigenza è sempre attiva sul mercato.

La sessione di gennaio non ha infatti visto l’Atalanta tra le squadre più attive solo perché i dirigenti si erano mossi per tempo, mettendo a disposizione di Gasperini già subito dopo Capodanno il rinforzo tanto agognato per la difesa. Stiamo parlando di Isak Hien, vecchio obiettivo della Dea, prelevato dal Verona e subito entrato nelle rotazioni del tecnico torinese.

L’Atalanta dei giovani: è fatta per il talento Luca Gobbo

Il resto del mese è stato quindi dedicato dagli uomini mercato del club a tessere le fila di trattative top secret da sviluppare poi in estate, oltre che a fare il punto sui contratti da rinnovare nei prossimi mesi. Il tutto senza trascurare il settore giovanile, storico fiore all’occhiello dell’Atalanta, che proprio nelle ultime battute del mercato ha registrato un’importante operazione.

Dalla non lontana Renate è infatti sbarcato a Bergamo Luca Gobbo. Il mancino classe 2006, utilizzabile come terzino, centrale di difesa, ma anche mezzala, reduce dalla firma sul primo contratto professionistico con le Pantere, è approdato all’Atalanta con la formula del prestito fino al termine della stagione. Si dividerà tra la Primavera di Giovanni Bosi e l’Under 23 di Francesco Modesto, che tanto bene sta facendo in Serie C, la stessa categoria in cui milita il Renate, con il quale Luca ha vinto lo scudetto Berretti 2022-‘23.