Con l’Italia la chiudo qui: colpo di scena in questi minuti | Lascia il Bel Paese per una nuova avventura

Il calciatore ha deciso di lasciare la Serie A non senza rimpianti. Ecco quale sarà la sua prossima destinazione.

Le ultime ore di calciomercato permetteranno ai club italiani di risolvere le questioni in sospeso e liberare spazio per eventuali nuovi arrivi dell’ultimo minuto. Il mercato di gennaio è da sempre il tempo delle opportunità, con trattative che possono nascere quando meno te lo aspetti.

Nel caso di questo club nello specifico le valutazioni riguardano la stagione corrente e la grande chance di regalarsi un piazzamento finale di tutto rispetto. La società farà il possibile per accontentare l’allenatore e rinforzare quelle zone di campo nelle quali sarebbe bene intervenire.

Il budget stanziato per un eventuale nuovo arrivo è perfettamente in linea con il momento storico del nostro calcio. Tradotto servirà prima una cessione per poter arrivare al nuovo colpo in entrata.

Il calciatore ha deciso di salutare l’Italia e cercherà di tornare in campo con quell’allegria che l’ha sempre contraddistinto, anche quando i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Ecco di chi si tratta e quale sarà la sua prossima meta.

Nessun rimpianto: è addio

La Serie A saluta il centrocampista cileno classe 1996 Pablo Galdames. Il giocatore del Genoa, dopo le sole 2 presenze in campionato, dice addio al Genoa per vestire la maglia del Vasco da Gama. I due club hanno trovato un accordo per il trasferimento e sono note anche le cifre dell’operazione.

Nelle casse dei rossoblù infatti entreranno circa 800 mila euro. Il portale Tuttomercatoweb dà per fatto il trasferimento, con il giocatore che cercherà di ritagliarsi quello spazio che in Italia non ha trovato in questa prima parte di stagione. Il tempo ci dirà se la scelta è stata azzeccata.

Il Genoa non si ferma qui

Come anticipato, l’uscita di Galdames non è un’operazione isolata per il Genoa. Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti il club ligure è pronto ad intervenire in entrata, rinforzando un reparto in particolare che merita attenzione.

Il tecnico Alberto Gilardino ha chiesto un attaccante e verrà accontentato. È in fase di definizione la trattativa per l’arrivo di David Akenye dello Sheriff Tiraspol. Grazie all’operazione con il Vasco da Gama il Genoa ha liberato uno spazio in rosa (da extracomunitario) al bomber. I tifosi si augurano che il nuovo acquisto possa lasciare il segno subito e far impazzire di gioia lo stadio Marassi.