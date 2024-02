A queste condizioni non lo vogliamo: la Juve ci ripensa | Salta il colpo richiesto dal mister

Ultime ore di mercato da protagonisti per i bianconeri, che non rinunciano al sogno scudetto: ma il colpo tanto atteso è sfumato.

Non è vero, ma… un po’ ci credo. La Juventus è incappata nell’inatteso pareggio casalingo contro l’Inter proprio quando l’ambiente bianconero e lo stesso Massimiliano Allegri stavano iniziando a pensare di poter dare davvero fastidio alla corazzata Inter.

Un anno fa di questi tempi il Napoli di Luciano Spalletti faceva corsa a sé nella corsa verso lo scudetto, in una stagione anomala sia per la cesura imposta al campionato dal Mondiale autunnale in Qatar, sia dal passo da record imposto dagli azzurri.

In verità Osimhen e compagni nella Serie A 2022-’23 hanno avuto un rendimento molto simile a quello di cui è stata capace l’Inter nella prima parte del campionato in corso. L’unica variante tra le due stagioni è legata appunto alla presenza della Juventus, dal momento che un anno fa nessuna squadra era riuscita a reggere l’andatura del Napoli.

Contro ad ogni pronostico, invece, e nonostante una partenza claudicante come tipico delle squadre di Allegri, la Juventus ha poi preso fiducia ed è riuscita a non far scappare la squadra di Simone Inzaghi, che a detta della quasi totalità degli addetti ai lavori resta comunque la formazione più forte e la grande favorita per aggiudicarsi lo scudetto 2023-’24.

Juventus e una coda di mercato da protagonista: il sogno scudetto è ancora vivo

Tuttavia, complici anche le bizze del calendario, leggi la disputa in pieno campionato della Supercoppa Italiana con la nuova formula a quattro e il conseguente rinvio di Inter-Atalanta, la Juventus era riuscita a superare i rivali a pochi giorni dallo scontro diretto. Uno scenario inatteso, parzialmente macchiato proprio dal pareggio contro l’Empoli, costato ai bianconeri il controsorpasso.

Nulla comunque è ancora deciso e anzi la Juventus potrà giocare quasi a mente sgombra, avendo di fatto già raggiunto con ampio anticipo il traguardo minimo della stagione, ovvero un posto nella prossima Champions League. Anche per questo la società si è mossa a fari spenti sul mercato alla ricerca di un centrocampista offensivo, in grado di dare imprevedibilità alla manovra sulla trequarti.

Retroscena Samardzic: l’offerta della Juventus rifiutata dall’Udinese

Così, prima di chiudere per l’argentino Carlos Alcaraz del Southampton, secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la Juventus ha effettuato un ultimo tentativo con l’Udinese per Lazar Samardzic. La mezzala serba di origini tedesche i bianconeri sarebbero arrivati ad offrire 4 milioni per il prestito oneroso, con riscatto obbligatorio in estate a 16 e una contropartita tecnica a scelta in prestito con riscatto per i friulani.

Un’offerta tutt’altro che trascurabile, ma alla fine non se n’è fatto nulla e per la seconda sessione consecutiva Samardzic ha finito per restare a Udine dopo aver sfiorato il passaggio in una big. A far desistere l’Udinese, oltre alla delicata posizione di classifica, anche il no della Juventus a inserire nell’operazione Fabio Miretti, obiettivo dei friulani. A Torino hanno rilanciato proponendo Hans Nicolussi Caviglia, incappando però nel rifiuto definitivo della controparte.