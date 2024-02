Telenovela finita, finalmente ha rinnovato il contratto | Festa grande in casa Inter

C’è grande entusiasmo a Milano, sponda nerazzurra, per un rinnovo davvero importante per il futuro del club.

Come si migliora una rosa come quella dell’Inter? Difficile dirlo ma è sicuramente utile partire da una premessa. Al netto di offerte irrinunciabili (come l’Arabia ci insegna) è sempre bene trattenere i migliori giocatori a Milano. Una strategia che l’ad sport Beppe Marotta conosce bene e che sta dando i suoi frutti.

Dopo aver conquistato ben 5 trofei con Simone Inzaghi in panchina, anche grazie a un calcio piacevole e a tratti spettacolare, l’Inter non ha intenzione di fermarsi. Per restare in alto e competere su tutti i fronti è necessario unire la tradizione all’innovazione, le certezze ai nuovi arrivi.

In sede di calciomercato i nomi più gettonati sono quelli di Taremi e Zielinski. Se per l’iraniano sembra ormai tutto fatto, si sta ancora cercando di limare i dettagli per il polacco del Napoli. Dopo il successo di operazioni a parametro zero come Mkhitaryan o Calhanoglu, la dirigenza ci ha preso gusto.

I tifosi intanto possono festeggiare un rinnovo molto atteso. L’Inter ha deciso di andare avanti senza rinunciare a chi c’è sempre stato, dimostrando grande amore e attaccamento per questi colori. Valori importanti, da ricercare prima di tutto tra i calciatori che hanno reso ancora migliore questa società.

Il rinnovo è ufficiale

Stiamo parlando di un momento molto importante, che lega l’atleta all’Inter fino alla stagione 2026/27. Il sorriso in camera è quello di Chiara Robustellini, difensore della squadra femminile.

Un percorso nato da bambina, con sacrificio e passione, per arrivare a gustarsi momenti come questo. Il club nerazzurro ha comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto della calciatrice classe 2003. Non si tratta di una storia come le altre: ecco perché.

Un percorso nato da lontano

Dall’esordio nel derby al primo gol in nerazzurro, il percorso di Chiara Robustellini è quello di una predestinata. Al sito ufficiale dell’Inter la calciatrice ha raccontato l’emozione di posare nella sala trofei con la consapevolezza che questo sarà un punto di partenza ma anche un punto d’arrivo.

Diventare una calciatrice che possa ispirare le più giovani è grande motivo d’orgoglio. La ricetta del successo è quella che in tanti conoscono: sacrificio e determinazione. Il sostegno della famiglia non è mai mancato. La calciatrice ora non vede l’ora di vivere nuovi momenti indimenticabili insieme alle sue compagne.