Milan, l’intesa c’è ma solo per giugno | Colpo da novanta rimandato a fine stagione

L’intesa è stata finalmente trovata. Il calciatore firmerà ufficialmente per il Milan, ma solamente al termine della stagione

La dirigenze del Milan spinge sull’acceleratore per acquisire nuovi profili nelle ultime giornale di calciomercato invernale che terminerà ufficialmente il 1 febbraio alle ore 20 e rafforzare una rosa nettamente in emergenza.

Un’infermeria piena a causa dei tantissimi infortuni. Il Milan ha il primato di essere la società con il maggior numero di indisponibili al mondo, collezionando nei primi 6 mesi della stagione circa 32 infortuni, di cui 5 lesioni e 27 muscolari.

Una problematica che li ha sicuramente frenati nel loro cammino nelle varie competizioni, Campionato, Coppa Italia e Champions League e che ha portata i rossoneri ad aver perso quasi tutti gli obiettivi stagionali.

In Coppa Italia sono usciti ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gasperini. In Champions League, nonostante il girone fosse molto complicato, hanno terminato da terzi, retrocedendo in Europa League e in campionato sono terzi, a -7 dalla seconda e -8 dalla prima (con una partita in meno).

Difesa out

Attualmente l’intenzione è acquisire un nuovo difensore che giochi da centrale e possa far ruotare gli attuali titolari, Kjaer e Gabbia, poichè è la zona di campo più colpita. Il Milan vanta 4 infortunati in difesa ed ha da breve recuperato Florenzi e Pellegrino.

Si tratta di Pierre Kalulu, out per uno strappo del muscolo femorale, la cui data di rientro si ipotizza per fine febbraio; Mattia Caldara per un’operazione alla caviglia, la cui data non è definita; Malick Thiaw e Fikayo Tomori, out per un infortunio al bicipite femorale, il cui rientro è pronosticato ad inizio mese per il tedesco e verso la metà per l’inglese.

Il prescelto

Il Milan, oltre a sondare Demiral in prestito secco fino al termine della stagione, la cui trattativa è però complicata per il recente trasferimento nella Saudi Pro League, in Arabia Saudita, vira su Maxence Lacroix, difensore classe 2000, che attualmente milita in Bundesliga, al Wolfsburg.

Il 23enne piace moltissimo ai rossoneri, di fatti gli osservatori lo seguivano durante l’ultimo match contro il Colonia, terminatos sul punteggio di 1-1. La definizione della trattativa però non riguarderebbe questo calciomercato, ma la prossima stagione e conseguentemente il mercato estivo, poichè il club tedesco non è intenzionato a perdere il proprio pilastro della difesa a campionato in corso.