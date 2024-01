Porte aperte in Serie A: De Zerbi, davanti a lui la panchina dei sogni | Vuole dominare in Italia

Occasionissima per Roberto De Zerbi. Le porte della Serie A sono sempre aperte per lui: in arrivo la chiamata da un’importantissima panchina

In seguito al pareggio con il punteggio di 0-0 nella partita tra Brighton e Wolverhampton, l’allenatore dei Seagulls, Roberto De Zerbi , ha parlato ai cronisti inglesi, spiegando come fosse desideroso dei 3 punti e che l’obiettivo stagionale è arrivare al decimo posto in Premier League.

Il tecnico italiano alla sua seconda stagione in Inghilterra ha fatto innamorare gli appassionati di calcio. Il suo arrivo non fu semplice, poiché aveva un’importante eredità da accogliere, quella di Graham Potter, che in seguito alle 4 vittorie in 6 gare disputate fu ingaggiato dal Chelsea, il quale pagò una folle clausola di 20 milioni di euro.

De Zerbi, per ciò che aveva dimostrato in Serie A, al Sassuolo, era perfetto per la Premier League. Il suo gioco predilige un calcio offensivo, a ritmi altissimi, cercando inizialmente di possedere la palla per ragionare sul prosieguo dell’azione, imitando ed ispirandosi al suo idolo, Arrigo Sacchi.

Le aspettative su di lui sono state nettamente superate. Alla sua prima stagione, il Brighton ha terminato in sesta posizione, aggiudicandosi un posto per l’Europa League. Fu il miglior piazzamento nella storia della società.

Rendimento attuale

Attualmente stanno mantenendo il medesimo ritmo, nonostante la perdita di alcuni pezzi da novanta nel calciomercato estivo. In campionato occupano momentaneamente la settima posizione in classifica, a sole 3 lunghezze dal West Ham, attualmente sesto.

In Europa League hanno dominato il girone B con Marsiglia, Ajax e Aek Atene, chiudendolo al primo posto con 13 punti e sembrano realmente intenzionati nel provare a vincere la competizione e portare il primo trofeo europeo nella bacheca della società.

Sirene italiane

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis al termine della stagione cambierà sicuramente allenatore. Dopo l’addio di Luciano Spalletti in estate, terribilmente sostituito da Rudi Garcia, di fatti esonerato a Novembre, è arrivato l’ex Walter Mazzarri, in funzione di traghettatore, ma che comunque non sta ottenendo i risultati sperati.

La squadra partenopea sembra aver persa la sua identità di gioco ed è alla ricerca di un tecnico che la riesumi; per tal motivo, potrebbe decisamente affondare su Roberto De Zerbi, approfittando che il tecnico del Brighton sarà la prossima stagione al suo ultimo anno di contratto in Premier League e anche del suo passato da calciatore azzurro, nella stagione 2009-2010.