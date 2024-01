Juventus, ti smentisco subito: torno in patria e vinco tutto | Adesso può diventare un rimpianto

Non approderà alla Juventus. Il calciatore torna ufficialmente in patria: può diventare un rimpianto per i bianconeri

La Juventus frena la sua striscia di vittorie consecutive in campionato. All’Allianz Stadium, il match tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e l’Empoli di Davide Nicola termina sul punteggio di 1-1, con le reti di Dusan Vlahovic e Tommaso Baldanzi.

Il match della 22esima giornata di campionato è partito in salita. Arek Milik, schierato in coppia d’attacco con il serbo per far rifiatare il giovane Kenan Yildiz, ha lasciato i compagni in dieci uomini dal 14′ minuto di gioco, a causa di una scivolata totalmente in ritardo su Cerri.

Uno stop che danneggia la Juventus nella sua corsa a due per lo Scudetto contro l’Inter, che manca da varie stagioni ad entrambi i club. I bianconeri non lo vincono dalla stagione 2019-2020, con Maurizio Sarri, i nerazzurri dall’annata successiva, con Antonio Conte in panchina.

Attualmente la classifica di Serie A mostra l’Inter di Simone Inzaghi prima con 54 punti, ma con una partita in meno e la Juventus seconda a -1. Di vitale importanza sarà il match della prossima giornata, il Derby d’Italia tra le due squadre, che sancirà un momento importante per il titolo.

Punto sul mercato

L’unico acquisto di questo calciomercato invernale è stato un difensore portoghese. Si tratta di Tiago Djalò, classe 2000, arrivato dal Lille per una cifra complessiva di circa 8 milioni di euro, con un contratto di due anni e mezzo, fino al 2026, con opzione di estensione fino al 2028.

Il mister, dopo aver sistemato la difesa, ha richiesto di intervenire anche nella zona di centrocampo ed attacco, per avere più soluzioni a disposizione. Gli obiettivi sino ad ora sondati però, sembrano essere definitivamente sfumati, ed il calciomercato è vicinissimo alla chiusura.

Ritorno di fiamma

Per l’attacco, i bianconeri erano decisi ad affondare il colpo su Douglas Costa. L’esterno brasiliano, ora 33enne, ebbe una delle migliori stagioni della sua carriera con la casacca bianconera, precisamente nell’annata 2017-2018, in cui sfornò 6 gol e 13 assist.

L’ex Bayern, Shakhtar, Juventus, Gremio e LA Galaxy, ha deciso però di ritornare in patria e firmare per il Fluminense. Alla presentazione, ecco le sue parole: “È una sensazione unica, era qualcosa che cercavo nella mia carriera. Dopo un po’ di tempo lontano, volevo tornare di nuovo in Brasile. Adesso ho altri obiettivi e penso che venire al Fluminense in questo momento sia perfetto per me. Quello che cerco io, lo cerca anche il club. Il Fluminense è molto competitivo, negli ultimi anni è sempre arrivato lontano nelle competizioni. Questo è ciò a cui miro e che ho sempre ottenuto nella mia carriera”. Indosserà la maglia numero 90, vestendo quella che è probabilmente la sua ultima maglia in carriera.