Addio Lazio? L’ipotesi non esiste | Smentita definitiva, il top player resta con Sarri

Si decide proprio in queste settimane il futuro di alcuni dei calciatori più importanti della rosa di Maurizio Sarri.

Tra campo e mercato. La Lazio di Maurizio Sarri continua la sua corsa all’Europa che conta ma è consapevole che in vista della prossima stagione alcuni interpreti potrebbero cambiare. Un problema per il tecnico e la sua idea di calcio, finalmente in linea con le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Ci sono alcune situazioni spinose da risolvere, con alcuni calciatori in scadenza e altri che potrebbero essere sostituiti in seguito a considerazioni anche di carattere economico. Il presidente Claudio Lotito è da sempre molto attento ai conti e sa bene come gestire al meglio la società.

Con il tecnico Maurizio Sarri al comando delle operazioni, la parola progetto assume un significato particolare. Rinunciare ad alcuni calciatori chiave significa rituffarsi sul mercato per cercare alternative di valore con caratteristiche ben precise. Una ricerca non facile e costosa di questi tempi.

Ci ha pensato uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime ore a compiere il primo passo. Il segnale è arrivato e ora tocca alla società comportarsi allo stesso modo. I tifosi possono dormire sonni tranquilli?

Tolto dal mercato

In casa biancoceleste ci sono almeno due profili molto chiacchierati in tema di calciomercato. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli e di Felipe Anderson. Se l’ex Roma e Milan è tornato finalmente a casa, il brasiliano è molto tentato da una nuova esperienza a fine giugno.

Il ritorno in patria, per l’esterno d’attacco, si fa sempre più probabile. Ecco perché la tifoseria adesso vuole sapere cosa succederà con altri calciatori. Dalle scelte di mercato dipenderà il percorso europeo degli uomini di Sarri. Stiamo entrando nella fase più calda della stagione.

Le parole sul futuro

Per un Felipe Anderson pronto a liberarsi a parametro zero il prossimo giugno, c’è un Alessio Romagnoli che giura amore eterno alla sua squadra del cuore. Alla vigilia della gara contro il Napoli, terminata per 0-0, il difensore ha diradato le nubi sul proprio futuro.

Parole da leader e da uomo pronto a rinnovare il proprio impegno verso questi colori. “Io qui in futuro? Sto davvero bene alla Lazio, qui mi sento a casa. Ecco perché non ho motivo di ascoltare o pensare ad altre cose”. I tifosi possono esultare per una notizia davvero attesa. Romagnoli non ha intenzione di interrompere questo sodalizio.