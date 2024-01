Lo riportiamo subito a casa: sprint bianconero e annuncio a sorpresa | È già a disposizione del mister

Il calciomercato non si smentisce neppure a gennaio: fioccano gli affari a sorpresa negli ultimi giorni, ecco un ritorno inatteso.

Benvenuti al rush finale della Fiera dei Sogni. E alle ore fatidiche nelle quali può prendere forma anche ciò a cui nessuno aveva pensato nelle quattro settimane precedenti e in cui l’impossibile può diventare possibile spazzando via anche il pessimismo più cupo.

Sì, questa è la didascalia dei giorni conclusivi di ogni sessione di calciomercato. Soprattutto in Italia, ma non solo. Perché si sa che nel Belpaese siamo bravissimi nell’arte dell’arrangiarci, di dare il meglio e riuscire a raggiungere l’obiettivo quando tutto sembra perso.

E poi la storia del mercato ha insegnato anche in tempi in cui la Serie A era al centro del pianeta calcistico che a poche ore dal gong può davvero succedere di tutto. È stato così quando ancora il calcio era in bianco e nero fino ai giorni nostri, quelli indimenticabili dei contratti che… volavano in extremis oltre la famosa porta delle ufficializzazioni.

Non può quindi che essere ancora di più così in anni nei quali i milioni da mettere in circolo sono pochi per tutti e l’imperativo è quello di inventarsi prestiti su prestiti, molti dei quali coinvolgono giovani o giovanissimi, magari stranieri alla prima esperienza nel calcio di alto livello o italiani usciti dalle formazioni Primavera.

Serie A, è il mercato dei ritorni: il sorprendente annuncio dell’Udinese

Paradigmatico è il caso del Milan, che dopo aver valutato di acquistare uno o due difensori a gennaio a causa dell’emergenza infortuni subita in autunno ha ripiegato sul cavallo di ritorno Matteo Gabbia, che in estate era stato ceduto in prestito al Villarreal. Si tratta quindi di una logica alla quale non sfuggono neppure i top club, sia in entrata che in uscita.

La situazione non cambia quando si scende in classifica e a doversi muovere sono le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Tra queste nella Serie A 2023-’24 ci sono anche un paio di insospettabili come Sassuolo e Udinese, che proprio non sembrano riuscire a trovare il bandolo di una stagione finora sofferta. Ecco allora che i friulani hanno ufficializzato una mossa di mercato inaspettata per il settore difensivo.

Mercato Udinese, Abankwah rinforzo a sorpresa per la difesa

Alla corte di mister Gabriele Cioffi per la seconda parte di stagione arriva infatti, anzi torna, James Abankwah. Il cartellino del giovanissimo centrale irlandese di origini ghanesi, classe 2004, apparteneva già all’Udinese, che ha deciso di farlo tornare con sei mesi d’anticipo dal prestito al Charlton, club di League One, deciso la scorsa estate.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalla stessa Udinese, pronta nonostante la delicatezza del momento e l’importanza dei punti in palio nelle prossime partite, a testare l’affidabilità del ragazzo nativo di Dublino e già nel giro dell’Under 21 dell’Irlanda, sceso in campo con il Charlton solo in due partite di campionato a settembre. Spetterà anche a lui il compito di non far rimpiangere Jaka Bijol dopo l’operazione al piede subita a dicembre.