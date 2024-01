Contratto in scadenza, la Ferrari ha già deciso | Scelti i piloti per i prossimi mondiali

L’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1 è sempre più vicino: da Maranello è arrivato l’annuncio più atteso.

I tempi cambiano. Nella vita, come nello sport. Anzi, negli sport. Perché non è solo la disciplina più amata dagli italiani e non solo, il calcio, ad aver modificato usi, costumi e abitudini nel corso degli anni. Dai turni di campionato spalmati quasi su tutta la settimana, al posto della “sacra” domenica di una volta, fino al mercato stravolto.

Un tempo la sessione estiva durava un mese e quella autunnale due settimane, oggi nei mesi caldi si tratta per oltre due mesi e per riparare c’è a disposizione tutto gennaio, non più mezzo novembre come un tempo. Anche la Formula 1 è cambiata tanto rispetto al passato, sotto diversi aspetti. Il più evidente riguarda il numero dei Gran Premi che compongono una stagione.

Fino a qualche anno fa non si andava sopra i 15-16 GP all’anno, la maggior parte dei quali concentrati in Europa. Ora è tutto diverso, il Mondiale è composto da non meno di 22-23 corse all’anno e la “campagna europea” termina a inizio settembre, dopo il GP d’Italia. A proposito di Monza, una volta la Ferrari era solita annunciare i piloti della stagione successiva proprio durante il GP di casa.

Da qualche anno è venuta meno anche questa tradizione e il 2023 ha “esasperato” il concetto. Già, perché a Maranello e dintorni si è scelto di prendersi tutto il tempo necessario prima di far trapelare notizie sulla coppia di “caschi” che sarà al via del Mondiale 2024, quello che, nei piani del Cavallino, dovrà segnare un significativo riavvicinamento alla Red Bull dopo troppi anni di lotta impari.

F1, Ferrari verso il Mondiale 2024: ufficiale il rinnovo di Leclerc

L’ufficialità del rinnovo del contratto di Charles Leclerc è arrivata a fine gennaio, poco più di due settimane prima della presentazione ufficiale della vettura che il 2 marzo inizierà il Mondiale numero 75 della storia della Formula 1, e della Ferrari, in Bahrain. Il monegasco sarebbe andato in scadenza al termine del 2024 e ha firmato un “prolungamento pluriennale”.

La scuderia non ha quindi ufficializzato la data della nuova scadenza, che dovrebbe però essere il 2029. Un rinnovo sostanzioso, quindi, che nei piani della Ferrari dovrà fare di Charles il futuro campione del mondo al volante della Rossa dopo Kimi Raikkonen, che trionfò nel 2007.

Ferrari-Sainz avanti insieme: la firma è in arrivo

Simile è la situazione di Carlos Sainz, anch’egli in scadenza a fine 2024. Per lo spagnolo, tuttavia, non è ancora arrivata la fumata bianca. La decisione è comunque presa: per almeno i prossimi due anni il figlio d’arte sarà ancora a Maranello e il piano del team principal Frederic Vasseur è quello di chiudere la trattativa prima del via del Mondiale 2024.

Non sembrano esserci dubbi a riguardo, del resto la Ferrari è contenta del rendimento di Sainz, vincitore del GP di Singapore nel 2023 e sempre molto propositivo pure dal punto di vista tecnico. Ma vale anche il contrario? L’ex McLaren si trova bene a Maranello, ma proprio i ritardi nell’annuncio del rinnovo e la precedenza data a Leclerc fanno capire che la Ferrari ha rotto gli indugi. La prima guida sarà Charles e a Sainz, se non il ruolo di scudiero, toccherà quello di “seconda punta”. Una verità che di fatto era già nota, ma che ora è palese. Chissà come la prenderà lo spagnolo, comunque pronto a dare il meglio per 24 mesi prima di vivere una nuova avventura, che potrebbe essere nell’Audi che entrerà in Formula 1 proprio nel 2026.