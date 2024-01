“Ha raggiunto Djokovic”: Sinner, colpo di scena | Dopo la finale un traguardo impensabile

Sinner non smette di sorprenderci. Dopo la finale, ennesimo traguardo raggiunto in carriera: raggiunto Djokovic

Circa 15000 spettatori al Rod Laver Arena di Melbourne, impianto nel quale si è disputato il match, 2 miliardi collegati in tutto il mondo, più di 1000 al Nuvola Lavazza di Torino e svariati milioni davanti alle tv in tutta Italia.

Tutti uniti per tifare un connazionale, Jannik Sinner. Il giovanissimo tennista è entrato ancora una volta nella storia di questo sport e nella storia dell’Italia, divenendo il primo a trionfare nel torneo degli Australian Open e a vincere uno Slam che mancava da 48 anni.

Ciò che ha dell’incredibile è che ne è uscito sconfitto il russo Danil Medevev con il punteggio di 3-6,3-6, 6-4, 6-4 ,6-3. Sopra di 2 set, è stato rimontato dall’altoatesino in una partita durata quasi 4 ore di gioco, trionfando nuovamente a distanza di 2 mesi dalla vittoria della Coppa Davis.

Un risultato impensabile guardando l’andamento iniziale della partita, con un Sinner molto più contratto e che sbaglia già dalle prime battute. Un atteggiamento totalmente differente dalla semifinale giocata contro il recordman serbo, Novak Djokovic.

Ennesimo duello

Dopo la sconfitta in finale in due set alle ATP Finals, il ragazzo aveva fame di rivincita sul veterano. L’occasione perfetta è toccata alle semifinali degli Australian Open, che si sono tenute alla Rod Laver Arena e che hanno ospitato il settimo incontro tra i due.

Il tennista italiano ha battuto il serbo in semifinale col punteggio 6-1, 6-2, 6-7, 6-3, conquistando la sua prima finale Slam in carriera, successivamente vinta. Un traguardo incredibile considerando che Djokovic detiene il primato, con 10 vittorie in 16 tornei disputati.

Fine di un record

Sinner oltre a coronare un’impresa, è riuscito a terminare lo storico record di Novak Djokovic, divenuto il secondo tennista con più presenze nella storia della competizione, 103, dietro a Rafael Nadal, con ben 117.

Después de 33 partidos Un terremoto sacudió Melbourne este viernes: Jannik Sinner puso fin a la racha récord de 33 victorias consecutivas en el Abierto de Australia de Novak Djokovic. https://t.co/xA3WRbENCk — Versus (@versusparaguay) January 26, 2024

Il serbo era imbattuto dagli ottavi di finale del 2018. Erano esattamente 6 anni che non perdeva una partita degli Australian Open, con 33 successi di fila. Sinner ne ha scritto uno nuovo invece, poichè è solamente il secondo giovane a partire dal 2006 a vincere il torneo a esclusione dei primi 3 del ranking, con il solo Stan Wawrinka a interrompere il monopolio nel 2014.