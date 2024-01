Impresa Sinner, entra nella storia | Grande trionfo agli Australian Open

L’orgoglio del tennis azzurro porta i colori dell’Italia sul tetto del mondo. Sconfitto Medvedev in finale dopo 5 set, il trionfo è tutto suo

Al termine di una finale tiratissima, conclusa dopo 5 set, Jannik Sinner conquista gli Australian Open. Primo titolo del Grande Slam in carriera per il tennista italiano che riporta un trofeo di tale importanza in Italia dopo la bellezza di 48 anni.

L’ultimo uomo a conquistare uno Slam con la bandiera tricolore fu infatti Panatta nel lontano 1976, quando a Parigi vinse il Roland Garros. Finalmente dunque, l’Italia torna a fare la voce grossa nel tennis maschile, riempiendo di orgoglio i tifosi di tutta la Nazione.

La partita è stata durissima, senza alcuna ombra di dubbio la più difficile di tutto il torneo, dato che anche il numero uno al mondo Djokovic è stato eliminato dall’azzurro in semifinale con un punteggio più netto.

Sinner-Medvedev, finale al cardiopalma ma il torneo è azzurro

L’altoatesino ha vinto la finale degli Australian Open con il punteggio di 3 a 2. I primi due set sono stati vinti dal suo avversario, motivo per cui tutta Italia ha temuto il peggio. A partire dal terzo set tuttavia la musica è cambiata, e Sinner ha iniziato a produrre il suo gioco migliore.

Con una serie di punti eccezionali ha prima ridotto il gap per poi pareggiare i conti. Il quinto ed ultimo set, conclusosi sul 6 3 per Sinner, è stato quello che di fatto gli ha consegnato una vittoria storica.

Momenti carichi di emozione nel post gara, quando Sinner ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state sempre vicine, a partire dai genitori fino ad arrivare ai tifosi.

L’azzurro ha fatto anche i complimenti al suo avversario che non gli ha reso la vita facile, per poi augurare a tutti i bambini di avere dei genitori come i suoi in quanto gli hanno sempre lasciato la possibilità di scegliere senza mai ostruire il suo cammino. La straordinaria impresa non gli permette di salire sul podio del ranking ATP, ma lo avvicina di molto a tale traguardo. Ora Sinner avrà a disposizione qualche giorno per festeggiare e per ricaricarsi in vista delle prossime sfide stagionali.