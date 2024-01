Lotito non molla, contatti avviati con l’entourage | Maxi offerta e top player blindato

La Lazio è tornata a volare sul campo, ma tiene banco il mercato: il presidente fa sognare i tifosi con una mossa inaspettata.

Quattro vittorie consecutive, cinque considerando la Coppa Italia, successo che in realtà potrebbe anche… valere per due, essendo stato ottenuto contro la Roma. La Lazio sta attraversando il miglior momento della propria stagione, che sembra promettere per la seconda parte quelle soddisfazioni mancate nel primo semestre.

Del resto le stesse parole pronunciate da Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter hanno mandato in sollucchero i tifosi biancocelesti: “Questa squadra mi ha fatto tornare il piacere di allenare”. Dichiarazioni dalle quali traspare l’entusiasmo con il quale il tecnico toscano ha accolto la crescita del proprio gruppo.

Il popolo biancoceleste aveva già riservato striscioni e cori personalizzati per Sarri prima della partita casalinga contro il Lecce, disputata proprio quattro giorni dopo il derby di Coppa Italia vinto grazie a un calcio di rigore trasformato da Mattia Zaccagni. Vincere quattro stracittadine sulle sei fin qui disputate, in attesa di quella del 7 aprile, non può che aver fatto di Sarri un idolo della Curva Nord.

Ma rivalità a parte, la Lazio ha cambiato passo già da prima della fine del 2023, sul piano dei risultati, come del gioco. Sarri sta riuscendo a far conseguire risultati alla squadra anche in giornate nelle quali il gioco non è brillante e soprattutto nonostante le pesanti assenze che stanno flagellando la rosa da diverse settimane.

Lazio, futuro in bilico per Felipe Anderson a pochi mesi dalla scadenza

La partita contro il Lecce è stata ad esempio giocata senza un centravanti di ruolo a causa delle assenze di Ciro Immobile e Valentin Castellanos. A risolvere la partita e a giostrare al centro del reparto è stato Felipe Anderson, autore ancora una volta di una prestazione convincente nel ruolo di falso centravanti già svolto a lungo nel corso della scorsa stagione.

Proprio il futuro dell’attaccante brasiliano, a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, rischia però di turbare il momento di serenità e di ottimismo che si respira in casa Lazio. Il lavoro quotidiano di Sarri, professionista poco incline a parlare di mercato e di scenari futuri, non è destinato a mutare, ma non altrettanto si può dire per le sensazioni dei tifosi e per l’umore del presidente Lotito, che sembra voler scongiurare l’addio di Anderson.

Juventus su Felipe Anderson: Lotito studia la contromossa

Su Felipe si è infatti fiondata la Juventus, pronta ad allettare il giocatore, quando i regolamenti lo consentiranno, con un contratto lungo e ricco, nell’ordine dei quattro milioni netti d’ingaggio. Anderson guadagna attualmente 2,5 più bonus, avendo accettato nel 2021 di abbassarsi lo stipendio rispetto ai 3,5 percepiti al West Ham pur di tornare a Londra.

L’ipotesi di un rinnovo con adeguamento è rimasta tale e ora per la Lazio il tempo sembra scaduto. Lotito è però pronto ad un rilancio in extremis per evitare il secondo addio del brasiliano ai colori biancocelesti e che il giocatore vada a rinforzare una diretta concorrente. Il tempo stringe, ma l’ultima parola deve ancora essere scritta.